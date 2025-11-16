Google Pixel 10 Pro nikdy nebyl levnější. Má magenty, periskopický teleobjektiv a skvělý displej Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 10 Pro klesl na historické minimum 22 990 Kč za 128GB verzi Telefon nabízí čip Tensor G5, trojitý fotoaparát s až 100× zoomem a podporu Pixelsnap K dispozici je ve čtyřech barvách s 7letou podporou aktualizací Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Google Pixel 10 Pro se v posledních dnech dostal na svou dosud nejnižší cenu na českém trhu. Zatímco při uvedení stála základní 128GB verze 27 990 Kč, nyní ji na Alze pořídíte jen za 22 990 Kč. Sleva 5 000 Kč představuje pokles o 17 % z původní ceny, což z vlajkové lodi Googlu činí zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají prémiový telefon s dobře vyladěným a dlouho podporovaným softwarem. Konečně s magnety pro bezdrátové nabíjení Jednou z nejvýraznějších novinek letošní řady je integrace magnetů pro standard Qi2, které Google dlouhodobě odmítal. Díky technologii Pixelsnap si telefon automaticky přichytí k bezdrátové nabíječce přesně na správné místo, podobně jako iPhony s MagSafe. K dispozici je celá řada příslušenství včetně magnetických pouzder za 1 369 Kč, nabíječky se stojanem za 1 909 Kč nebo samostatného stojánku za 819 Kč. Pixel 10 Pro podporuje bezdrátové nabíjení výkonem až 15 W s certifikovanými Qi2 nabíječkami. Drátově se dobíjí pomocí 30W adaptéru, který dokáže baterii s kapacitou 4 870 mAh nabít na 55 % za přibližně 30 minut. Výdrž přesahuje 24 hodin běžného používání, v úsporném režimu až 100 hodin. Výkonný čip Tensor G5 a 16 GB RAM Srdcem telefonu je nový procesor Google Tensor G5, který představuje největší generační skok ve výkonu telefonů Pixel. Disponuje o 60 % výkonnější TPU jednotkou pro AI úlohy a o 25 % rychlejší CPU než předchůdce. Společně s 16 GB operační paměti zajišťuje plynulý chod všech aplikací včetně pokročilých funkcí umělé inteligence Gemini.

Ve srovnání s konkurencí, která už postupně adaptuje nejnovější vlajkové procesory Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 nebo MediaTek Dimensity 9500, je Tensor G5 stále velmi pomalý – hrubý výkon dle benchmarků odpovídá spíš střední třídě. Při běžném používání jsou ale Pixely i přesto velmi svižnými telefony, a to díky softwarovým optimalizacím. Je každopádně fér přiznat, že při hraní her nebo práci s náročnějšími aplikacemi (například pro úpravu 4K videa) už ale rozdíl doopravdy poznáte. Telefon běží na Androidu 16 a Google garantuje 7 let aktualizací operačního systému, zabezpečení a nových funkcí Pixelu. To znamená podporu minimálně do roku 2032, což je jedna z nejdelších záruk na trhu. Trojice fotoaparátů s mocným AI zoomem Fotografická výbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač se světelností f/1,68, 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým zaostřováním a makro režimem, plus 48Mpx teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Kombinace hardwaru a AI zpracování umožňuje až 100× zoom s údajně optickou kvalitou při násobcích 0,5×, 1×, 2×, 5× a 10×. Pro selfie slouží 42Mpx přední kamera s automatickým zaostřováním a ultraširokým záběrem 103°. Telefon zvládá natáčet 8K video při 30 fps díky funkci Vylepšení videa, standardně pak 4K při 60 fps. Nechybí noční vidění, astrofotografie nebo pokročilé AI funkce jako Kouzelný zmizík či Přidej mě. Prémiová konstrukce s IP68 a jasným displejem Pixel 10 Pro má 6,34″ OLED displej Super Actua s rozlišením 2856 × 1280 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 3 300 nitů, což zajišťuje výbornou čitelnost i na přímém slunci. Přední i zadní stranu chrání Gorilla Glass Victus 2, rám je z hliníku používaného v letectví. Podle serveru DxOMark je obrazovka nového Pixelu 10 Pro vůbec nejlepší na trhu.

Telefon disponuje certifikací IP68 pro odolnost proti prachu a vodě, takže vydrží ponoření až do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. K dispozici je ve čtyřech barevných variantách: Obsidian (černá), Porcelain (bílá), Moonstone (světle šedá) a Jade (zelená). Pro koho je Pixel 10 Pro vhodný? Za cenu 22 990 Kč představuje Pixel 10 Pro zajímavou volbu pro několik skupin uživatelů. Fotografičtí nadšenci ocení profesionální fotoaparát s extrémním zoomem a pokročilými AI funkcemi. Technologicky založení uživatelé využijí integraci Gemini AI a nejnovější Android s dlouhou podporou. Příznivci ekosystému Google získají perfektní integraci všech služeb a funkcí. Zvažujete pořízení Pixelu 10 Pro v této slevě? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 