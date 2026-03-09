Google Pixel 10 teď můžete mít za nejlepší cenu v Česku. Vyjde jen na 15 tisíc, ale má to háček Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 10 je vlajkový telefon s čipem Tensor G5, trojitým fotoaparátem a garancí 7 let aktualizací S členstvím AlzaPlus+ stojí 15 074 Kč místo běžných 16 749 Kč (sleva 10 %) Při uvedení v srpnu 2025 stál telefon 22 990 Kč – aktuální cena představuje úsporu téměř 8 000 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.3.2026 12:13 Žádné komentáře 0 Google Pixel 10 patří mezi nejzajímavější telefony pro ty, kdo chtějí téměř čistý Android s garancí dlouhodobé podpory. S členstvím AlzaPlus+ ho teď pořídíte za 15 074 Kč, což představuje nejnižší cenu na českém trhu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete čistý Android, špičkový fotoaparát a 7 let softwarové podpory bez kompromisů.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete nabíjecí adaptér v balení nebo vyžadujete více než 128 GB úložiště bez možnosti rozšíření.💡 Za 15 074 Kč (s AlzaPlus+) jde o historicky nejnižší cenu – při uvedení stál telefon téměř 23 tisíc. KOUPIT GOOGLE PIXEL 10 Co je AlzaPlus+ a jak získat slevu AlzaPlus+ je členský program Alzy, který vám kromě dopravy zdarma na více než 25 000 odběrných míst nabízí i exkluzivní slevy na vybrané produkty – včetně tohoto Pixelu. Roční členství stojí 299 Kč (tedy 25 Kč měsíčně), případně můžete zvolit měsíční variantu za 59 Kč. Členství lze kdykoliv zrušit. V praxi to znamená, že pokud si pořídíte AlzaPlus+ a koupíte Pixel 10 za 15 074 Kč, ušetříte oproti běžné ceně 1 675 Kč – a to nepočítáme další úspory na dopravě u budoucích nákupů. Oproti původní ceně při uvedení (22 990 Kč) jde o úsporu téměř 8 000 Kč. Proč je Pixel 10 zajímavý Google Pixel 10 cílí na uživatele, kteří chtějí čistý Android bez nástaveb a okamžité aktualizace přímo od Googlu. Hlavním tahákem je příslib 7 let softwarové podpory – to znamená, že telefon koupený dnes dostane aktualizace minimálně do roku 2032. Druhým pilířem je integrace umělé inteligence Gemini. Nejde jen o chatbota – Gemini je přímo zabudovaný do systému a umí například vyhledávat zakroužkováním objektu na obrazovce, upravovat fotky pomocí textových příkazů nebo ovládat více aplikací najednou. Displej a výkon Pixel 10 má 6,3″ AMOLED displej s rozlišením 2424 × 1080 pixelů a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Maximální jas dosahuje 3 000 nitů, takže je displej dobře čitelný i na přímém slunci. Krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 zajišťuje odolnost proti poškrábání. Srdcem telefonu je čip Google Tensor G5, který Google vyvinul přímo pro své telefony s důrazem na AI úlohy. Doplňuje ho 12 GB RAM a 128 GB interního úložiště (bez možnosti rozšíření kartou). Výkon je dostatečný pro běžné i náročnější použití, i když v čistě výpočetních benchmarcích Tensor nezávodí s nejrychlejšími Snapdragony. Fotoaparát: trojitá sestava s teleobjektivem Fotovýbava zahrnuje 48Mpx hlavní snímač (f/1,7), 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv a nový 10,8Mpx teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Díky softwarovému zpracování zvládne telefon až 20násobný superostrý zoom. Přední kamera má 10,5 Mpx a ultraširoký záběr 95°. Google tradičně exceluje ve výpočetní fotografii – noční režim, astrofotografie, Real Tone pro přirozené odstíny pleti nebo funkce „Kouzelný zmizík“ pro odstranění nežádoucích objektů z fotek. Nově přibyla funkce Přidej mě, která umožňuje fotografovi přidat se do skupinové fotky. KOUPIT PIXEL 10 S ALZAPLUS+ Baterie, nabíjení a odolnost Baterie o kapacitě 4 970 mAh slibuje výdrž přes 24 hodin běžného používání. Podporuje rychlé nabíjení 30W (za 30 minut na 55 %) a bezdrátové nabíjení 15W s magnetickým systémem Pixelsnap (kompatibilní s Qi2). Nabíjecí adaptér ale v balení nenajdete – je pouze kabel USB-C. Telefon splňuje stupeň krytí IP68, takže odolá ponoření do vody i prachu. Konstrukce kombinuje hliníkový rám v letecké kvalitě a sklo Gorilla Glass Victus 2 na obou stranách. Google uvádí, že Pixel 10 je dvakrát odolnější než Pixel 8. Co říkají uživatelé Na Alze má Pixel 10 hodnocení 4,7 z 5 (35 hodnocení) a 94 % zákazníků ho doporučuje. Nejčastěji lidé chválí kvalitu fotek, čistý systém bez bloatwaru a rychlé aktualizace. Oceňují také displej a celkovou plynulost systému. Kritické hlasy se objevují především u detailů. Několik uživatelů zmiňuje chybějící adaptér v balení, což u telefonu za tuto cenu překvapí. Jiní upozorňují, že 128 GB úložiště může být pro některé nedostatečné – a rozšíření kartou není možné. Občas se objeví i zmínky o tom, že Tensor G5 se při náročnějším vytížení více zahřívá než konkurenční čipy. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete více než 128 GB úložiště a nechcete platit za vyšší variantu, Pixel 10 vám nemusí stačit. Rovněž pokud očekáváte absolutně nejvyšší hrubý výkon v benchmarcích nebo potřebujete slot na microSD kartu, podívejte se raději jinam. A pokud preferujete bohatší softwarovou výbavu s více funkcemi (jako mají Samsung nebo Xiaomi), čistý Android Pixelu vám může připadat příliš minimalistický. Verdikt: pro koho se to vyplatí Google Pixel 10 za 15 074 Kč (s AlzaPlus+) je nejlepší volba pro ty, kdo chtějí čistý Android s nejdelší softwarovou podporou na trhu, špičkový fotoaparát a integrovanou AI. Oproti ceně při uvedení ušetříte téměř 8 000 Kč, což z něj dělá zajímavou koupi. Počítejte ale s tím, že adaptér si musíte dokoupit a 128 GB může být pro někoho málo. VYUŽÍT CENU 15 074 KČ Máte zkušenosti s telefony Pixel? Co vás na nich láká nejvíc – fotoaparát, čistý Android, nebo délka podpory? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza android telefon Google Google Pixel 10 Sleva vlajková loď Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025