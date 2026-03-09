TOPlist

Google Pixel 10 teď můžete mít za nejlepší cenu v Česku. Vyjde jen na 15 tisíc, ale má to háček

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
9.3.2026 12:13
Ikona komentáře 0
Google Pixel 10 indigo predni a zadni strana oficialni

Google Pixel 10 patří mezi nejzajímavější telefony pro ty, kdo chtějí téměř čistý Android s garancí dlouhodobé podpory. S členstvím AlzaPlus+ ho teď pořídíte za 15 074 Kč, což představuje nejnižší cenu na českém trhu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete čistý Android, špičkový fotoaparát a 7 let softwarové podpory bez kompromisů.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete nabíjecí adaptér v balení nebo vyžadujete více než 128 GB úložiště bez možnosti rozšíření.
💡 Za 15 074 Kč (s AlzaPlus+) jde o historicky nejnižší cenu – při uvedení stál telefon téměř 23 tisíc.

KOUPIT GOOGLE PIXEL 10

Co je AlzaPlus+ a jak získat slevu

AlzaPlus+ je členský program Alzy, který vám kromě dopravy zdarma na více než 25 000 odběrných míst nabízí i exkluzivní slevy na vybrané produkty – včetně tohoto Pixelu. Roční členství stojí 299 Kč (tedy 25 Kč měsíčně), případně můžete zvolit měsíční variantu za 59 Kč. Členství lze kdykoliv zrušit.

V praxi to znamená, že pokud si pořídíte AlzaPlus+ a koupíte Pixel 10 za 15 074 Kč, ušetříte oproti běžné ceně 1 675 Kč – a to nepočítáme další úspory na dopravě u budoucích nákupů. Oproti původní ceně při uvedení (22 990 Kč) jde o úsporu téměř 8 000 Kč.

Proč je Pixel 10 zajímavý

Google Pixel 10 cílí na uživatele, kteří chtějí čistý Android bez nástaveb a okamžité aktualizace přímo od Googlu. Hlavním tahákem je příslib 7 let softwarové podpory – to znamená, že telefon koupený dnes dostane aktualizace minimálně do roku 2032.

Google Pixel 10 lemongrass predni zadni strana render

Druhým pilířem je integrace umělé inteligence Gemini. Nejde jen o chatbota – Gemini je přímo zabudovaný do systému a umí například vyhledávat zakroužkováním objektu na obrazovce, upravovat fotky pomocí textových příkazů nebo ovládat více aplikací najednou.

Displej a výkon

Pixel 10 má 6,3″ AMOLED displej s rozlišením 2424 × 1080 pixelů a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Maximální jas dosahuje 3 000 nitů, takže je displej dobře čitelný i na přímém slunci. Krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 zajišťuje odolnost proti poškrábání.

Srdcem telefonu je čip Google Tensor G5, který Google vyvinul přímo pro své telefony s důrazem na AI úlohy. Doplňuje ho 12 GB RAM a 128 GB interního úložiště (bez možnosti rozšíření kartou). Výkon je dostatečný pro běžné i náročnější použití, i když v čistě výpočetních benchmarcích Tensor nezávodí s nejrychlejšími Snapdragony.

Fotoaparát: trojitá sestava s teleobjektivem

Fotovýbava zahrnuje 48Mpx hlavní snímač (f/1,7), 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv a nový 10,8Mpx teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Díky softwarovému zpracování zvládne telefon až 20násobný superostrý zoom. Přední kamera má 10,5 Mpx a ultraširoký záběr 95°.

Google tradičně exceluje ve výpočetní fotografii – noční režim, astrofotografie, Real Tone pro přirozené odstíny pleti nebo funkce „Kouzelný zmizík“ pro odstranění nežádoucích objektů z fotek. Nově přibyla funkce Přidej mě, která umožňuje fotografovi přidat se do skupinové fotky.

KOUPIT PIXEL 10 S ALZAPLUS+

Baterie, nabíjení a odolnost

Baterie o kapacitě 4 970 mAh slibuje výdrž přes 24 hodin běžného používání. Podporuje rychlé nabíjení 30W (za 30 minut na 55 %) a bezdrátové nabíjení 15W s magnetickým systémem Pixelsnap (kompatibilní s Qi2). Nabíjecí adaptér ale v balení nenajdete – je pouze kabel USB-C.

Telefon splňuje stupeň krytí IP68, takže odolá ponoření do vody i prachu. Konstrukce kombinuje hliníkový rám v letecké kvalitě a sklo Gorilla Glass Victus 2 na obou stranách. Google uvádí, že Pixel 10 je dvakrát odolnější než Pixel 8.

Co říkají uživatelé

Na Alze má Pixel 10 hodnocení 4,7 z 5 (35 hodnocení) a 94 % zákazníků ho doporučuje. Nejčastěji lidé chválí kvalitu fotek, čistý systém bez bloatwaru a rychlé aktualizace. Oceňují také displej a celkovou plynulost systému.

Kritické hlasy se objevují především u detailů. Několik uživatelů zmiňuje chybějící adaptér v balení, což u telefonu za tuto cenu překvapí. Jiní upozorňují, že 128 GB úložiště může být pro některé nedostatečné – a rozšíření kartou není možné. Občas se objeví i zmínky o tom, že Tensor G5 se při náročnějším vytížení více zahřívá než konkurenční čipy.

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete více než 128 GB úložiště a nechcete platit za vyšší variantu, Pixel 10 vám nemusí stačit. Rovněž pokud očekáváte absolutně nejvyšší hrubý výkon v benchmarcích nebo potřebujete slot na microSD kartu, podívejte se raději jinam. A pokud preferujete bohatší softwarovou výbavu s více funkcemi (jako mají Samsung nebo Xiaomi), čistý Android Pixelu vám může připadat příliš minimalistický.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Google Pixel 10 za 15 074 Kč (s AlzaPlus+) je nejlepší volba pro ty, kdo chtějí čistý Android s nejdelší softwarovou podporou na trhu, špičkový fotoaparát a integrovanou AI. Oproti ceně při uvedení ušetříte téměř 8 000 Kč, což z něj dělá zajímavou koupi. Počítejte ale s tím, že adaptér si musíte dokoupit a 128 GB může být pro někoho málo.

VYUŽÍT CENU 15 074 KČ

Máte zkušenosti s telefony Pixel? Co vás na nich láká nejvíc – fotoaparát, čistý Android, nebo délka podpory?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025