Google Mapy dokázaly předem odhalit, že probíhá ruská invaze

Jak se v posledních hodinách a dnech ukazuje, vedení války s sebou v aktuální moderní době nese několik velmi zajímavých aspektů z pohledu IT a online nástrojů. V konfliktu hrají velkou roli sociální sítě, kybernetické útoky nebo i zapojení odhodlaných jednotlivců. I samotné připojení k internetu je pochopitelně velmi důležité, což podtrhlo také nedávné spuštění satelitní služby Starlink na území Ukrajiny. Jak se zpětně ukazuje, svou zajímavou úlohu sehrály například i Mapy Google.

Profesor Jeffrey Lewis z amerického Middlebury Institute si 24. února brzy ráno (tedy několik hodin před prvními útoky) v populární aplikaci všiml, že je v ulicích západoruského Bělgorodu naprosto nezvyklá dopravní zácpa. Když pak se svými studenty porovnali záznamy s dalšími podklady, byli schopní říct, že k ukrajinské hranici již skutečně míří kolona vojenských vozidel.

According @googlemaps, there is a "traffic jam" at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone's on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL

— Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) February 24, 2022