Pokud používáte nějaké starší Wear OS hodinky, které ještě nedostaly update na Wear OS 3, pravděpodobně jste zaznamenali naši informaci o tom, že na Wear OS 2 přestávají fungovat dvě poměrně důležité aplikace a to Google Keep a Google Mapy. Naštěstí si Google uvědomil, že by takový krok výrazně omezil používání starších hodinek a své rozhodnutí bere zpět.

Google serveru 9to5google sdělil, že obě dvě aplikace byly minulý týden odstraněny pouze dočasně, což se zdá být jako pravdivá informace. Na Wear OS 2 si sice nenainstalujete nové verze těchto aplikací, ale budete stále moci používat ty starší. V případě Map Google se verze označuje jako 10.43.2, a poslední verze aplikace Google Keep, která funguje na starších hodinkách se označuje jako 5.22.362.00.97.

Google Keep - Notes and Lists Google LLC

Jestliže se tedy problém týkal i vás, můžete si Google Keep i Mapy Google znovu stáhnout z Obchodu Play přímo ve vašich Wear OS hodinkách.

Jak často tyto aplikace používáte?