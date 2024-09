Google vylepšuje odhalování falešných recenzí

V Google Maps se ukáže, která firma podvádí

Za trest bude rozdávat i různá omezení

Získávat pozitivní recenze zákazníků na Googlu je pro spoustu firem naprosto zásadní. Zejména pokud jde o restaurace, hotely a další společnosti, které se živí ve službách. Jenže ne každý zákazník je ochotný napsat veřejnou recenzi. A ne každá recenze je pozitivní. A tak spousta majitelů firem podvádí – nakupují si falešné recenze, podezřelým způsobem shánějí sledující a tak dále. To vše ve snaze vypadat v očích zákazníků lépe.

Pro běžného uživatele je takřka nemožné odhalit takové neférové jednání. A tak se může snadno stát, že vyrazíte do podniku se skvělým hodnocením, načež jste hořce zklamaní. Nebo nakoupíte zboží od skvěle hodnocené firmy, ale žádná sláva to není. Pak je logické, že jsou zákazníci naštvaní. A štve to evidentně i Google, který tu funguje jako zprostředkovatel recenzí – a v očích mnoha uživatelů takřka i jako jejich garant.

Teď vedení Googlu evidentně došla trpělivost. I v minulosti sice docházelo k prošetřování podivných recenzí a jejich mazání, ale nyní Google zakročí tvrději. Pokud nějakou firmu bude podezřívat z falšování recenzí, při jejím dohledání přes Mapy Google to u ní jasně uvidíte napsané. Pro většinu zákazníků to rázem bude velkým varovným znamením, že téhle společnosti je asi lepší se vyhnout.

Pokud bude odhalena a odebrána falešná recenze, bude tato informace veřejně zaznamenána u dané firmy na Googlu. Další bič si pak Google chystá i na podvádějící firmy. Na určitý čas jim za trest nastaví různá omezení – například nebude zobrazovat nové recenze nebo nebude ukazovat hodnocení podniku.

Souhlasíte s postupem Googlu?

Zdroj: X, 9to5google.com