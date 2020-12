Google Mapy na Android nabídnou Android Auto režim. O co jde?

Google přibližně před rokem představil velice užitečnou aplikaci Android Auto, která představuje alternativu ke klasickému systému přímo ve vozidle. Pokud tedy máte nějaké starší, stačí prostě připevnit telefon na stojánek a s co nejmenším možným rozptylováním používat telefon velice podobně, jako byste jej měli přímo v infotainmentu auta. V aplikaci Google Mapy v souvislosti s aplikací Android Auto došlo hned k několika klíčovým změnám. O co jde?

Google Mapy Android Auto režim

V aplikaci Google Mapy na Android je nyní dostupný nový jízdní režim, respektive speciální mód, který se vás snaží co nejméně rozptylovat. Google totiž zřejmě přišel na to, že aplikaci Google Mapy používáme hlavně při řízení a tak namísto složitého lezení do aplikace Android Auto a následného spuštění aplikace v ní nám dal funkci na přímo. V levém dolním rohu nalezneme tlačítko pro Google Asistenta. V pravém pak nabídku dostupných aplikací.

V ní jsou dostupné hovory, zprávy, hudba, mapy a nastavení. Takže vše, co u řízení potřebujeme. Kromě toho se zjednodušilo také ovládání samotné hudby. Zobrazuje se název aktuální skladby a je zde tlačítko pro přeskočení na další skladbu. Je potřeba zmínit, že Google tuto funkci aktuálně uvolnil pouze v USA a v tuto chvíli nevíme, jak dlouho mu bude trvat, než funkci rozšíří i k nám.

Využili byste tuto novou funkci?