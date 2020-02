Google Kontakty nově najdou informace i o lidech, které jste si neuložili

Propojenost a synchronizace dat v Google účtech jsou pro uživatele Androidu v podstatě svatým grálem. Najít ve více zařízeních stejná data je velkou výhodou. Nástup uživatelských účtů a ukládání kontaktů pod ně namísto na SIM kartu byl zásadní pokrok při nástupu chytrých telefonů. Jenže co dělat v případě, kdy si kontakt na nějakého člověka zapomeneme uložit? Nebo s ním komunikujeme skrze jiné nástroje a nemáme na něj třeba telefon nebo e-mail? Tuto překážku se nyní rozhodl Google alespoň trochu eliminovat ve své aktualizované aplikaci Kontakty. Ta bude nově schopná vyhledávat kontakty nejen uložené pod lokálními uživatelskými účty. Google Kontakty totiž dostanou vylepšené vyhledávání, které zobrazí data i odjinud.

Kontakty, o kterých možná ani nevíte

Jak je to vůbec možné a co to bude za data? Základním předpokladem je, že Google ví skoro všechno. Včetně toho, s kým jste byli nějak v kontaktu. Data o lidech, se kterými jste si někdy psali nebo jim volali, ale jejichž kontaktní informace jste si manuálně neukládali, ukládá Google dočasně do kategorie Ostatní kontakty (mrkněte na ty svoje sem). Jde o informace, které zdánlivě nejsou spárované s konkrétními lidmi. Alespoň ne na první pohled. Jakmile ale použijete vyhledávání v aplikaci Google Kontakty, zejména z tohoto balíku se informace zobrazí. A to hned vedle standardních výsledků s lidmi, které jste si běžně uložili. Další data pak pocházejí třeba z uložených políček ve formulářích.

Nejsme si úplně jistí, jestli je to od Googlu úplně čistá hra s uživatelskými daty, ale svůj pozitivní účel to samozřejmě mít bude. Ještě doplníme, že výsledky takového vyhledávání budou složeny ze zmíněných “neuložených” kontaktů a pak také dat, která jste si uložili ke všem účtům v telefonu. Tedy osobním i pracovním. Může to tedy být ve výsledku trochu chaotické. Toto vylepšené vyhledávání byste už měli v nejnovější aplikaci Google Kontakty najít.

Jak často takto marně hledáte kontakt na někoho známého?

Zdroj: 9to5