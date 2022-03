Stejně jako každý rok nebude ani letos chybět jarní konference Google I/O. Na té americká společnost tradičně odhaluje novinky na daný rok a rovněž detailněji představuje novou verzi systému Android. Před pár dny Google zveřejnil hádanku, po jejíž vyřešení na datum přijdete. Nutno ovšem podotknout, že je poměrně těžká.

Vyzkoušet si ji můžete na oficiálním webu společnosti. Pokud nechcete ztrácet čas, pak můžete číst následující text. Konference Google I/O je naplánována na 11. až 12. května. Bude tedy trvat dva dny, což je o den méně než před rokem. Akce bude virtuální a ten, kdo bude mít zájem se ji může účastnit zdarma. Samozřejmě se na akci objeví pár diváků, ale nepředpokládá se, že by měla být dostupná veřejnosti.

