Aplikace Google Home přináší rutiny pro automatizaci domova

S přibývajícím počtem chytrých zařízení v naší domácnosti je stále těžší udržet vše pod kontrolou. Nejnovější verze aplikace Google Home se naučí rozpoznat naši přítomnost a upravit podle toho nastavení chytré domácnosti. Co všechno bude Google Home umět?

Google v poslední době přidává do svojí aplikace Home jednu funkci za druhou. Nedávno přibyla možnost spravovat Wi-Fi sítě, které měla dříve na starost specializovaná aplikace Google Wi-Fi. Nyní se do Google Home přesunují další funkce, jež původně obstarávala aplikace Nest. Pomocí funkce rutiny Home & Away („Doma nebo pryč“) se aplikace naučí rozpoznávat, jestli je někdo doma nebo je váš příbytek prázdný. Následně tomu přizpůsobí nastavení spotřebičů. Automaticky rozpozná, když není nikdo přítomen a přepne vytápění do Eco režimu, takže ušetříte i prospějete ekologii. Rutiny také dokáži automaticky zapnou světla, pokud někdo přijde domů. Pokud je váš byt vybaven vnitřními bezpečnostními kamerami, tak je nové rutiny v Google Home dokáží ve vaší přítomnosti vypnout.

Všichni členové rodiny mohou se systémem spárovat svůj telefon a Google pak pomocí Wi-Fi a mobilních dat dokáže zjistit, kdy překročíte pomyslný virtuální kruh kolem vašeho domu. Veškerou automatizaci je samozřejmě možné spouštět i ručně. Nová funkce se objevuje postupně a jakmile bude dostupná pro váš účet, tak vás upozorní zpráva přímo v aplikaci Google Home.

