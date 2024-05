Chytrá domácnost by se mohla stát ještě zajímavější

Google otevírá API pro vývojáře, aby mohli tvořit skvělé aplikace

Mají potenciál spojit smart home s dalšími oblastmi života

Chytrá domácnost se postupně stává ještě důležitějším tématem, než kdy byla. Jednotlivé produkty se stávají cenově dostupnějšími a postupně nabývají nových dovedností. Mezi nejvýznamnější inovátory tohoto segmentu se řadí také kalifornský gigant Google, který během nedávné konference I/O představil zásadní novinky. Nejenže se z Chromecastů stanou chytré Matter rozbočovače, ale také bychom se díky otevření Google Home API mohli v budoucnu dočkat řešení, která učiní chytrou domácnost ještě chytřejší.

Otevření Google Home API je velká věc, hned si vysvětlíme proč. Pokud byste se jako vývojář rozhodli, že chcete navrhnout ultimátní aplikaci, která bude spojovat chytrou domácnost s dalšími oblastmi života, dost pravděpodobně byste museli navázat spojení s jednotlivými výrobci produktů, abyste jejich zařízení mohli integrovat do svého systému.

„Rozhraní API Device a Structure poskytují všechny základní stavební prvky pro vytvoření chytré domácnosti,“ tvrdí Google.

S Google Home API je vše výrazně jednodušší. Databáze obsahuje více než 600 milionů zařízení, ke kterým mohou mít vývojáři potenciálně přístup, což jim umožní snazší tvorbu aplikací jak pro Android, tak pro iOS. Koncový uživatel, který už má zahrnuté své Matter produkty nebo jiná zařízení chytré domácnosti v Google Home, pak aplikaci pouze povolí přístup do ekosystému.

Enabling all developers to build for the home with the Home APIs

Jednoznačným benefitem pro uživatele bude konec nekonečného nastavování produktů chytré domácnosti pro různé aplikace. Vývojářům pak otevření API urychlí proces tvorby softwaru a zbaví je nejrůznějších otěží, jako je například již zmíněná nutnost komunikace s výrobci.

Ukažme si výhodu otevření Google Home API na konkrétních příkladech, které zmiňoval Matt Van Der Staay, technický ředitel platformy. Budoucí fitness aplikace by třeba mohly být navrženy tak, aby automaticky spustily klimatizaci nebo větrák, jakmile uživatel začne cvičit. Aplikace služeb pro rozvážku jídla by pak zase mohly být schopny rozsvítit světla před domem těsně předtím, než se k němu přiblíží kurýr. Aplikace pro pronájem nemovitostí by si pak mohly osvojit dovednost připravit dům pro hosty (zapnout světla, nastavit ideální teplotu atp.).

Jaký dojem vzbuzuje chytrá domácnost ve vás?

Zdroje: Google, The Verge, 9to5Google, Android Headlines