Sláva! Gemini konečně umí vytvořit soubory, které si můžete okamžitě stáhnout Hlavní stránka Zprávičky Google Gemini nově umí přímo v chatu generovat soubory ke stažení nebo uložení na Disk Podporovány jsou formáty PDF, Microsoft Word a Excel, dokumenty Google Workspace i CSV či LaTeX Funkce je už nyní k dispozici všem uživatelům aplikace Gemini napříč všemi regiony Adam Kurfürst Publikováno: 1.5.2026 06:00 Při práci s Gemini jste se patrně už nejednou setkali se zbytečně otravnou rutinou: vygenerovaný text je potřeba zkopírovat, přesunout do jiné aplikace a znovu naformátovat, abyste z něj získali použitelný dokument. Práci sice do značné míry usnadňuje režim Canvas nebo tlačítko pro export do Dokumentů, ale pokud vám jde čistě o soubor ve formátu typu .docx nebo PDF, AI asistent za vás celou práci bohužel nevykonal. Se zavedením podpory pro generování souborů dostupných k okamžitému stažení je tomu ale nyní konec. Od promptu k hotovému dokumentu Jaké formáty Gemini podporuje Dostupné okamžitě a všude Od promptu k hotovému dokumentu Princip je jednoduchý. Gemini stačí v chatu zadat, co potřebujete – ať už jde o rozpočtový návrh, jednostránkový souhrn dlouhé konverzace nebo strukturovaný draft z volných poznámek. Aplikace následně vytvoří odpovídající soubor, který je připravený k okamžitému stažení nebo sdílení. Odpadá tak kopírování a vkládání nebo čekání na export do Dokumentů a následný převod do specifického formátu. Cíl Googlu je zřejmý: usnadnit přechod od brainstormingu k finálnímu výstupu, aniž byste museli aplikaci Gemini opouštět. Jaké formáty Gemini podporuje Seznam podporovaných formátů je překvapivě bohatý. Vedle nativních souborů Google Workspace (Dokumenty, Tabulky, Prezentace) si Gemini poradí také s formáty z kancelářského balíku Microsoftu, konkrétně .docx a .xlsx. Generovat lze samozřejmě i PDF, dále pak CSV, LaTeX, prostý text (TXT), Rich Text Format (RTF) nebo Markdown (MD). U většiny z nich je následně možné stáhnout soubor přímo do zařízení nebo jej uložit na Disk Google. Dostupné okamžitě a všude Na rozdíl od některých dřívějších funkcí je generování souborů dostupné rovnou globálně. Vyzkoušet si jej tedy můžete i v Česku, a to jak ve webové verzi Gemini, tak v mobilní aplikaci. Stačí napsat prompt a specifikovat, v jakém formátu chcete výsledek dostat. Využijete generování souborů přímo v chatu Gemini? Zdroje: Google, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi