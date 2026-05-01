TOPlist

Sláva! Gemini konečně umí vytvořit soubory, které si můžete okamžitě stáhnout

  • Google Gemini nově umí přímo v chatu generovat soubory ke stažení nebo uložení na Disk
  • Podporovány jsou formáty PDF, Microsoft Word a Excel, dokumenty Google Workspace i CSV či LaTeX
  • Funkce je už nyní k dispozici všem uživatelům aplikace Gemini napříč všemi regiony

Sdílejte:
Adam Kurfürst
1.5.2026 06:00
Ikona komentáře 0
Při práci s Gemini jste se patrně už nejednou setkali se zbytečně otravnou rutinou: vygenerovaný text je potřeba zkopírovat, přesunout do jiné aplikace a znovu naformátovat, abyste z něj získali použitelný dokument. Práci sice do značné míry usnadňuje režim Canvas nebo tlačítko pro export do Dokumentů, ale pokud vám jde čistě o soubor ve formátu typu .docx nebo PDF, AI asistent za vás celou práci bohužel nevykonal. Se zavedením podpory pro generování souborů dostupných k okamžitému stažení je tomu ale nyní konec.

Od promptu k hotovému dokumentu

Princip je jednoduchý. Gemini stačí v chatu zadat, co potřebujete – ať už jde o rozpočtový návrh, jednostránkový souhrn dlouhé konverzace nebo strukturovaný draft z volných poznámek. Aplikace následně vytvoří odpovídající soubor, který je připravený k okamžitému stažení nebo sdílení. Odpadá tak kopírování a vkládání nebo čekání na export do Dokumentů a následný převod do specifického formátu. Cíl Googlu je zřejmý: usnadnit přechod od brainstormingu k finálnímu výstupu, aniž byste museli aplikaci Gemini opouštět.

Jaké formáty Gemini podporuje

Seznam podporovaných formátů je překvapivě bohatý. Vedle nativních souborů Google Workspace (Dokumenty, Tabulky, Prezentace) si Gemini poradí také s formáty z kancelářského balíku Microsoftu, konkrétně .docx a .xlsx. Generovat lze samozřejmě i PDF, dále pak CSV, LaTeX, prostý text (TXT), Rich Text Format (RTF) nebo Markdown (MD). U většiny z nich je následně možné stáhnout soubor přímo do zařízení nebo jej uložit na Disk Google.

Dostupné okamžitě a všude

Na rozdíl od některých dřívějších funkcí je generování souborů dostupné rovnou globálně. Vyzkoušet si jej tedy můžete i v Česku, a to jak ve webové verzi Gemini, tak v mobilní aplikaci. Stačí napsat prompt a specifikovat, v jakém formátu chcete výsledek dostat.

Využijete generování souborů přímo v chatu Gemini?

Zdroje: Google, vlastní

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Pixwords nápověda obrázky help

PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi

Jan Tipmann
27.3.2017
Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024