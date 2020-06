Štve vás komentování Google dokumentů na mobilu? To nové vás potěší

Dobrá zpráva pro všechny uživatele aplikací Dokumenty, Tabulky a Prezentace od Googlu. Americká firma se rozhodla předělat rozhraní pro komentování v těchto nástrojích. Nové prostředí má usnadnit přidávání komentářů a také jejich prohlížení. Prostor určený reakcím bude větší a designově čistější. Vylepšené komentáře pro Google Dokumenty a další dvě zmíněné aplikace s sebou přinášejí například i nová gesta a zkratky. Přibude také tlačítko @, se kterým půjde snadno označovat další spolupracovníky při společných úpravách.

Diskuze u dokumentů, tabulek a prezentací by měla být odteď trochu snesitelnější a jednodušší. To jistě potěší všechny, kteří často s obsahem pracují prostřednictvím mobilního displeje. Google novinku oficiálně spustil 9. června a postupně putuje do aplikací po celém světě. Může to prý trvat až 15 dní, takže jestli vylepšené komentáře v aplikacích Google Dokumenty, Tabulky a Prezentace zatím nevidíte, vydržte. Aktualizace je dostupná jak pro uživatele firemních balíků G Suite, tak i pro ty běžné.

