Umělá inteligence zažila v posledním roce nejvýraznější pokrok. Ačkoliv je tady s námi již řádku let, až v letošním roce ji veřejnost začala díky generativním modelům brát vážně. Společnost Google DeepMind ve spolupráci s pokročilou robotikou vyvinula „ChatGPT v oblasti objevování nových materiálů“. Autonomním systémem A-Lab, který navrhuje návody na potenciální materiály a dokáže je syntetizovat, což by mohlo být užitečné pro aplikace jako baterie, solární články a nejen to.

Novým projektem Google DeepMind je autonomní laboratoř, která kombinuje robotiku a strojové učení. Využívá databázi až 30 000 syntetických metod, znalosti z historických dat v literatuře a poté tyto znalosti aplikuje do robotiky. Na základě toho vytváří nové a jedinečné receptury a materiály, poté už jen provede syntézu a analyzuje výsledný produkt. Na základě této analýzy poté přesně určuje vhodné složky a optimální teploty nezbytné k produkci požadovaných materiálů. A to nejlepší je, že vše probíhá bez lidského zásahu. Nikdo se nemůže zranit nedůslednou manipulací s látkami, vše je automatické a bezpečné.

Systém AI už dokázal předpovědět existenci až stovek tisíc stabilních materiálů a snaží se ukazovat směr, kterým se v budoucnu může oblast vyvíjet. Technologie slibuje dramaticky zrychlit celý proces objevování nových materiálů. Stavba celého projektu trvala 18 měsíců a vyšla v přepočtu na 45 milionů korun. Za výzkumem stojí Gerbrand Ceder, jeho tým už objevil 58 cílových sloučenin práškových pevných složek, u kterých je pravděpodobně předpovězeno, že by mohly být stabilní. Výsledné materiály by mohly být použity například pro lithiové baterie, mohou přispět k vyšší účinnosti a kapacitě, také pro solární panely, tím mohou zvýšit jejich efektivitu a snížit náklady nebo dokonce pro mikročipy.

Predicting new #materials for #FutureTech is one thing – then you need to make them. First results today (via @Nature) from our A-Lab, where robots are guided by #AI, show the autonomous lab can quickly make new materials with minimal human input ⬇️ https://t.co/wdVw7yUmtI pic.twitter.com/CTsiARO93y

