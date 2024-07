Unikla vaše data na dark web? Google to zjistí za vás a zadarmo!

Google ukončí podporu Google One VPN

Služba Dark web report zůstane nadále zachována

Od konce července bude zdarma pro všechny majitele účtu na Googlu

Bezpečnost na internetu je velké téma. Dáváme svá data všanc nejen velkým technologickým firmám, ale i případným útočníkům, a proto je potřeba maximálně si naše osobní informace chránit. Což kupodivu dodnes řada lidí podceňuje a nepřipojují se k webu s dostatečným zabezpečením. Pak se takoví uživatelé možná nestačí divit, co všechno o sobě mohou najít na dark webu – v nejtemnějších hlubinách internetu.

I když se do těchto tajemných vod sami na průzkum nevydáváte, máte možnost zjistit, jestli se tam něco o vás nepíše. A to prostřednictvím Googlu.

Majitelé mobilů s Androidem měli dosud možnost chránit se s pomocí nástroje Google One VPN, který je součástí balíčku Google One. Ten je placený a zahrnuje celou řadu zajímavých nástrojů a funkcí. Právě VPN se ale Google rozhodl nejpozději do konce roku 2024 zrušit, protože o ni prý uživatelé nejeví přílišný zájem. Nezůstane ovšem úplně bez náhrady – zastoupí ji modernější Pixel VPN, která je garantovaná u nových modelů Google Pixelů. Případně si můžete pořídit jinou alternativu pro bezpečné prohlížení webu.

Každopádně, v rámci této služby bylo možné dostávat zprávy o tom, co se o vás šušká na dark webu. Což bylo pro řadu uživatelů velmi důležité. Ještě v červenci tato možnost nadále zůstává k dispozici v rámci stávajících služeb. Díky tomu můžete získávat a kontrolovat informace o svých přihlášeních, své osobní údaje – a také zjistit, jestli nedošlo k jejich úniku.

Dobrou zprávou je, že i když dojde ke zrušení Google One VPN, tak služby Dark web report se to netýká. Nejen, že zůstane, ale bude zdarma. Pro všechny. Postačí mít na Googlu uživatelský účet a budete moci začít Dark web report využívat.

Tuto možnost najdete nově v rámci funkce Results about you, v níž můžete mimo jiné spravovat informace, které se o vás objevují ve vyhledávání na Googlu. K hledání svých osobních údajů, stejně jako těch uniklých, můžete využít jak mobilní aplikaci, tak i webový prohlížeč.

