Chrome konečně řeší notifikační peklo. Automaticky vypne spam z webů, které nenavštěvujete

Chrome na Androidu i desktopu dostává novou funkci, která automaticky vypne notifikace z webových stránek, které málokdy navštěvujete, ale posílají vám velké množství upozornění. Google tím chce snížit notifikační spam, který vzniká hlavně tím, že jednou kliknete „Povolit" na nějaké stránce a pak vás bombarduje upozorněními, i když jste tam už půl roku nebyli. Konkrétně Chrome odebere oprávnění k notifikacím stránkám s „velmi nízkou uživatelskou angažovaností", ale zároveň „vysokým objemem" odeslaných upozornění. V praxi to znamená, že pokud nějaký web pošle desítky notifikací týdně, ale vy tam měsíce nechodíte a na notifikace nereagujete, Chrome to oprávnění sám zruší. Součást Safety Check funkce Automatické vypínání notifikací je součástí existující funkce Safety Check, která už teď odebírá oprávnění k přístupu ke kameře a lokaci stránkám, které jste dlouho nenavštívili. Jde o logické rozšíření – pokud stránku nepoužíváte, nemá smysl, aby měla přístup k citlivým datům nebo vás bombardovala upozorněními. Když Chrome notifikace vypne, dostanete upozornění „Chrome vás odhlásil z notifikací". Pokud chcete notifikace obnovit, můžete to udělat třemi způsoby: Jít do Nastavení → Safety Check → Zobrazit weby a tam je ručně povolit zpět Navštívit danou stránku znovu a potvrdit, že chcete notifikace Vypnout celou funkci automatického odebírání oprávnění Důležité je, že funkce se netýká PWA (progresivních webových aplikací), které máte nainstalované na ploše telefonu nebo v launcheru. Pokud si třeba přidáte Twitter nebo Spotify jako PWA, notifikace z nich zůstanou aktivní, protože Google předpokládá, že tyto aplikace skutečně používáte. Méně než 1 % notifikací má smysl Google při testování funkce zjistil zajímavé statistiky. Méně než 1 % všech webových notifikací má vůbec nějakou interakci od uživatelů – tedy kliknutí, otevření nebo jakoukoliv reakci. To znamená, že drtivá většina spamu jde rovnou do propadliště. Ještě zajímavější je, že weby, které posílají menší objem upozornění, mají paradoxně vyšší engagement. Naopak weby, které posílají notifikace každou hodinu, dosahují jen zlomkové reakce. Jak to ovlivní běžné používání Pro většinu uživatelů bude tato změna pozitivní. Už vám nebudou chodit notifikace z náhodných zpravodajských webů, na které jste kdysi dávno klikli „Povolit", ani z eshopů, kde jste nakoupili před rokem. Chrome automaticky vyčistí oprávnění a vy budete dostávat jen upozornění z webů, které skutečně používáte. Pokud vám ale nějaká notifikace chybí, není problém ji obnovit – buď návštěvou stránky, nebo přes Safety Check v nastavení. A pokud vám celá automatizace vadí, můžete ji vypnout a spravovat oprávnění ručně, jako doposud. Funkce se postupně rozjíždí na Androidu i desktopu, takže pokud ji ještě nevidíte, měla by dorazit v následujících týdnech s aktualizací Chromu. Oceníte tuto funkci v Google Chrome? Zdroj: 9to5Google