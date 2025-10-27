Google Chrome pro Android dostává Material 3 Expressive. Už ho máte také? Hlavní stránka Zprávičky Google Chrome pro Android dostává Material 3 Expressive design s Chrome 141 Největší změny najdeme v nabídce tří teček a správě karet Aktualizace přichází postupně jako serverová změna Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Mobilní prohlížeč Google Chrome pro Android konečně dokončuje nasazování redesignu Material 3 Expressive, který začal distribuovat koncem srpna. Vizuální proměna přichází několik týdnů poté, co podobnou aktualizaci dostala většina aplikací od Googlu. Kruhová tlačítka a zaoblené čtverce Nejvýraznější změnu zaznamenáte po otevření nabídky tří teček v pravém horním rohu. Tlačítka pro vpřed, záložky, stahování, informace o webu a obnovení stránky nyní najdete v samostatných kruhových chlívečcích umístěných v horní části menu. Když navštívíte uloženou stránku, ikona hvězdičky získá pozadí ve tvaru zaobleného čtverce. Díky těmto změnám důležité akce výrazněji vystupují z rostoucího seznamu možností. Správa karet prošla podobnou proměnou. Tlačítko pro otevření nové karty dostalo zaoblený čtvercový rám s pozadím odpovídajícím barevnému motivu vašeho zařízení, který je závislý na tapetě domovské obrazovky. Přepínač mezi kartami, anonymním režimem a skupinami karet získal vlastní kontejner, přičemž aktuální sekce je označená zaobleným čtvercem. Barevné skupiny karet a zachovaná velikost Skupiny karet teď využívají barevné označení podle vámi zvolené barvy, což usnadňuje jejich rozlišení na první pohled. Jak píše server 9to5Google, vývojáři také testují prvky Material 3 Expressive v adresním řádku – některým uživatelům se údajně zobrazuje segmentovaný indikátor načítání se zaoblenými rohy při načítání stránek, ale tato funkce zatím není plně dostupná. Zdroj: 9to5Google Na rozdíl od ostatních aplikací Google nijak drasticky nezměnil velikost tlačítek. Všechny prvky zůstávají kompaktnější než v jiných aktualizovaných aplikacích, což odpovídá konzervativnímu přístupu Chrome k designovým změnám. Jak získat nový vzhled Redesign Material 3 Expressive se distribuuje postupně jako serverová aktualizace společně s verzí Chrome 141 pro Android. Pokud ji ještě nemáte, bude vám stačit ještě chvíli počkat. Už máte nový vzhled Chrome s Material 3 Expressive? Zdroje: 9to5Google, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace Google Google Chrome Prohlížeč Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024