Google Chrome pro Android dostává Material 3 Expressive. Už ho máte také?

  • Google Chrome pro Android dostává Material 3 Expressive design s Chrome 141
  • Největší změny najdeme v nabídce tří teček a správě karet
  • Aktualizace přichází postupně jako serverová změna

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
27.10.2025 12:00
Mobilní prohlížeč Google Chrome pro Android konečně dokončuje nasazování redesignu Material 3 Expressive, který začal distribuovat koncem srpna. Vizuální proměna přichází několik týdnů poté, co podobnou aktualizaci dostala většina aplikací od Googlu.

Kruhová tlačítka a zaoblené čtverce

Nejvýraznější změnu zaznamenáte po otevření nabídky tří teček v pravém horním rohu. Tlačítka pro vpřed, záložky, stahování, informace o webu a obnovení stránky nyní najdete v samostatných kruhových chlívečcích umístěných v horní části menu. Když navštívíte uloženou stránku, ikona hvězdičky získá pozadí ve tvaru zaobleného čtverce. Díky těmto změnám důležité akce výrazněji vystupují z rostoucího seznamu možností.

Správa karet prošla podobnou proměnou. Tlačítko pro otevření nové karty dostalo zaoblený čtvercový rám s pozadím odpovídajícím barevnému motivu vašeho zařízení, který je závislý na tapetě domovské obrazovky. Přepínač mezi kartami, anonymním režimem a skupinami karet získal vlastní kontejner, přičemž aktuální sekce je označená zaobleným čtvercem.

Barevné skupiny karet a zachovaná velikost

Skupiny karet teď využívají barevné označení podle vámi zvolené barvy, což usnadňuje jejich rozlišení na první pohled. Jak píše server 9to5Google, vývojáři také testují prvky Material 3 Expressive v adresním řádku – některým uživatelům se údajně zobrazuje segmentovaný indikátor načítání se zaoblenými rohy při načítání stránek, ale tato funkce zatím není plně dostupná.

Zdroj: 9to5Google

Na rozdíl od ostatních aplikací Google nijak drasticky nezměnil velikost tlačítek. Všechny prvky zůstávají kompaktnější než v jiných aktualizovaných aplikacích, což odpovídá konzervativnímu přístupu Chrome k designovým změnám.

Jak získat nový vzhled

Redesign Material 3 Expressive se distribuuje postupně jako serverová aktualizace společně s verzí Chrome 141 pro Android. Pokud ji ještě nemáte, bude vám stačit ještě chvíli počkat.

Už máte nový vzhled Chrome s Material 3 Expressive?

Zdroje: 9to5Google, vlastní

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
