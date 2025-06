Stahujte! Právě vyšel Chrome 137 pro Android, nabízí tato vylepšení

Google pokračuje v postupném zaoblování prvků uživatelského rozhraní svého mobilního prohlížeče. Google Chrome 137 pro Android přináší další várku vizuálních změn, tentokrát zaměřených na nabídky a kontextová menu. Zatímco většina úprav by měla uživatelům zpříjemnit každodenní používání, některé změny v uspořádání položek by mohly narušit zaběhnuté zvyklosti. Podívejme se, co všechno nová verze přináší.

Zaoblené rohy už prakticky všude

Minulá verze Chrome 136, kterou Google vydal v květnu, přinesla výraznější zaoblení rohů v přepínači karet. Nyní Google rozšiřuje tento designový prvek i na další části prohlížeče. Hlavní tříbodové menu, které otevíráte klepnutím na ikonku v pravém horním rohu, je nyní méně hranaté a působí modernějším dojmem.

Podobné zaoblení se dočkala i kontextová nabídka v přepínači karet a především notifikační pruhy (tzv. snackbary), které se zobrazují například po zavření karty. Ty nyní „plavou“ nad obsahem s výraznějším zaoblením a s lepším barevným odlišením od pozadí, což zlepšuje jejich viditelnost.

Google Chrome Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Tyto úpravy nejsou jen samoúčelné – Google tím postupně sjednocuje design Chromu s principy designového jazyka Material 3 Expressive, který postupně prosakuje do celého ekosystému Androidu. Výsledkem by měl být konzistentnější a modernější vzhled napříč celým operačním systémem.

Přeskupení položek v kontextovém menu narušuje zvyklosti

Zatímco estetické změny pravděpodobně potěší (nebo alespoň nenaštvou) většinu uživatelů, Chrome 137 přináší i jednu potenciálně problematickou úpravu. Google přeuspořádal položky v kontextovém menu, které se zobrazí po dlouhém stisku na odkaz. Konkrétně přesunul možnost „Otevřít na nové kartě ve skupině“ z první pozice na jinou.

Pro běžné uživatele to možná není zásadní změna, ale pro ty, kteří aktivně využívají skupiny karet (osobně se mezi ně řadím), to může být nepříjemné narušení svalové paměti. Po měsících či letech používání si totiž prsty zvyknou automaticky mířit na určité místo na obrazovce. Změna pozice této často používané funkce tak může vést k frustraci a nechtěným akcím, než si uživatel na nové uspořádání zvykne.

Není jasné, proč se Google rozhodl pro tuto změnu. Mohlo by jít o snahu přizpůsobit menu na základě statistik používání, ale pokud jsou skupiny karet oblíbenou funkcí, logika tohoto kroku zůstává nejasná.

Postupná evoluce mobilního Chromu

Chrome pro Android prochází v posledních měsících několika postupnými designovými změnami. Nejde o radikální redesign, ale spíše o evoluční úpravy, které postupně modernizují vzhled prohlížeče a přibližují ho aktuálním designovým trendům Googlu.

Kromě vizuálních změn se Google zaměřuje i na výkonnostní optimalizace a bezpečnostní vylepšení, i když ty nejsou v seznamu novinek pro verzi 137 nijak zvlášť zdůrazněny. Předpokládáme, že aktualizace obsahuje i obvyklé opravy chyb a bezpečnostních zranitelností.

Kdy aktualizaci dostanete?

Google Chrome 137 pro Android se již začal distribuovat prostřednictvím Google Play. Jak je u Googlu zvykem, aktualizace se šíří postupně, takže je možné, že ji na svém zařízení uvidíte až v průběhu následujících dnů nebo týdnů. Na redakční Galaxy S25 Ultra nebyla v době psaní článku aktualizace k dispozici.

Co říkáte na aktuální změny v Google Chrome?

Zdroj: vlastní, 9to5google