Žrouti to mají spočítané! Aplikace, které spotřebují hodně baterie, bude Google penalizovat Hlavní stránka Zprávičky Google od března 2026 začne penalizovat aplikace, které zbytečně vybíjejí baterie Android telefonů Práh je jasný - více než 2 hodiny tzv. wake locks za 24 hodin bez oprávněného důvodu Jaké budou sankce? Nižší viditelnost v Obchodě Play a varovný štítek pro uživatele Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Google konečně začíná řešit problém, který Android trápí roky: aplikace, které tajně vysávají baterii. Od 1. března 2026 budou aplikace, které příliš dlouho drží telefon probuzený bez dobrého důvodu, čelit sankcím v Obchodě Play. Nová pravidla vznikla ve spolupráci se Samsungem a mají donutit vývojáře k tomu, aby si začali dávat pozor na to, jak jejich aplikace zacházejí s energií. Co jsou wake locks a proč jsou problém Jaké budou sankce Kde je hranice Co to znamená pro uživatele Co jsou wake locks a proč jsou problém Wake lock je technická funkce, která brání telefonu usnout, i když máte obrazovku vypnutou. V praxi to znamená, že aplikace drží procesor aktivní a může na pozadí vykonávat práci. To je užitečné, když třeba posloucháte hudbu přes Spotify nebo stahujete velký soubor – nechcete, aby se telefon uspal a přerušil to. Problém nastává, když aplikace drží wake lock zbytečně dlouho. Třeba nějaká špatně napsaná aplikace pro počasí, která místo toho, aby jednou za hodinu zkontrolovala teplotu a pak se vypnula, drží procesor probuzený celou noc. Nebo sociální síť, která neustále načítá nové příspěvky, i když vás to vůbec nezajímá. Pro běžného uživatele je to neviditelné. Otevřete telefon ráno a zjistíte, že máte 20 % baterie místo 80 %, a nemáte tušení proč. Občas to zjistíte v nastavení baterie, ale většinou jen vidíte, že „aplikace XY spotřebovala 40 % baterie“, a nevíte, jestli je to normální nebo ne. Jaké budou sankce Google zavádí novou metriku do Android vitals, což je systém, který sleduje technickou kvalitu aplikací. Nová metrika se jmenuje „excessive partial wake locks“ a měří, jak moc aplikace drží telefon probuzený. Pokud aplikace překročí stanovenou hranici, čeká ji několik problémů: Nižší viditelnost v Obchodě Play – aplikace se přestane objevovat v doporučeních a na prominentních místech Varovný štítek – na stránce aplikace se uživatelům zobrazí upozornění, že „tato aplikace může způsobit rychlejší vybíjení baterie“ Google upozorňuje, že přesná formulace a design varování se ještě můžou změnit, ale princip zůstane – uživatelé uvidí, že si mají dát pozor. V praxi to znamená, že pokud vybíráte mezi dvěma podobnými aplikacemi a jedna má varovný štítek a druhá ne, pravděpodobně si vyberete tu bez štítku. Kde je hranice Google stanovil práh na 2 hodiny kumulativních wake locks za 24 hodin. To neznamená, že aplikace drží wake lock dvě hodiny v kuse – může jich držet stovky kratších, ale celkový součet nesmí přesáhnout dvě hodiny. Důležité je, že ne všechny wake locks se počítají. Google vyjímá tzv. „system held wake locks“, což jsou wake locks, které mají jasný přínos pro uživatele a nejdou dál optimalizovat. Patří sem: Přehrávání zvuku – pokud posloucháte hudbu nebo podcast, je logické, že aplikace drží telefon probuzený Stahování dat iniciované uživatelem – když stahujete film do Netflixu nebo velkou hru, aplikace potřebuje držet wake lock Aplikace se dostane do problémů, pokud 5 % jejích uživatelských relací za posledních 28 dní překročí ten dvouhodinový limit. To znamená, že pokud máte milion uživatelů a 50 tisíc z nich má problém s vysokou spotřebou baterie kvůli vaší aplikaci, dostanete penalizaci. Pro nositelnou elektroniku (hodinky, fitness náramky) má Google ještě přísnější pravidlo: aplikace nesmí spotřebovat více než 4,44 % baterie za hodinu během aktivních relací. Co to znamená pro uživatele Pro běžné uživatele to znamená, že Obchod Play bude víc upozorňovat na aplikace, které vybíjejí baterii. Pokud si stahujete nějakou novou aplikaci a uvidíte varovný štítek, máte jasný signál, že byste se měli podívat jinam. Na druhou stranu to neznamená, že všechny problémy zmizí. Spousta aplikací má legitimní důvod držet wake lock dlouho – třeba navigace, fitness tracking nebo aplikace pro sledování spánku. A některé aplikace prostě potřebují běžet na pozadí, i když to spotřebovává energii. Otázka je, jestli vývojáři opravdu začnou aplikace optimalizovat, nebo jestli prostě přijmou penalizaci a budou spoléhat na to, že jejich uživatelská základna je dost velká, aby to ustála. Pro menší vývojáře je to existenční problém – pokud vás Google skryje z doporučení, máte problém získat nové uživatele. Každopádně je to krok správným směrem. Výdrž baterie je jeden z nejdůležitějších faktorů při používání telefonu a pokud Google konečně začíná tlačit vývojáře k lepší optimalizaci, může to mít reálný dopad na každodenní používání Android telefonů. Vadí vám aplikace, které vybíjejí baterii? Zdroj: Android Developers Blog 