Android aplikace Google má fajn novinku pro soukromé vyhledávání

Základní vyhledávací aplikace Google má ve verzi pro systém Android jednu velmi zajímavou novinku. Byla poprvé prezentována již vloni na konferenci I/O a například v iOS už nějakou dobu funguje, ale teď se oficiálně dočkají i uživatelé androidích zařízení. Jde o možnost, jak jednoduše smazat historii vyhledávání za posledních 15 minut.

Ačkoli je už nyní možné v nastavení aplikace navolit například automatické mazání po určité době, tato novinka také najde své uplatnění. Hodit se bude hlavně v případech, kdy chce uživatel bez dalšího nastavování rovnou vyhledávat a až následně “zahladit stopy” jedním klepnutím. Což opravdu půjde.

At Google I/O 2021, Google announced it'd roll out an option to delete the last 15 minutes of your search history. This rolled out on iOS in July 2021 but was said to come to Android later. Well, it appears to now be rolling out!

Thanks to @panduu221 for the tip! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 18, 2022