Google AI Studio míří na mobily! Vytvořit si vlastní aplikaci nikdy nebylo jednodušší Hlavní stránka Zprávičky Google AI Studio nově umí vytvářet nativní Android aplikace pouhým psaním promptů v prohlížeči Aplikace lze testovat v emulátoru přímo v prohlížeči nebo nainstalovat na telefon přes ADB AI Studio dostane také mobilní aplikaci pro Android a iOS, předregistrace na Google Play je již otevřena Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.5.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Vývoj Android aplikací byl ještě donedávna výhradně doménou programátorů. Vyžadoval výkonný počítač, instalaci vývojářského prostředí Android Studio, znalost Kotlinu nebo Javy a hodiny ručního ladění uživatelského rozhraní. Google na konferenci I/O 2026 představil novinku, která tento proces zásadně zkracuje. Google AI Studio, dosud známé především jako webový nástroj pro experimenty s AI modely, nyní dokáže vytvořit kompletní nativní Android aplikaci na základě textového popisu uživatele. Z promptu k aplikaci za pár minut Testování v prohlížeči i přímo na Play Store AI Studio dorazí i jako mobilní aplikace Portování z iOS i jiných platforem Z promptu k aplikaci za pár minut V záložce Build stačí zvolit možnost „Build an Android app“ a popsat, co má aplikace umět. AI Studio podle zadání vygeneruje kompletní zdrojový kód v jazyce Kotlin s využitím nejnovějšího toolkitu Jetpack Compose. To je důležitý detail – nejedná se o žádné experimentální zkratky, ale o stejnou technologii, kterou používají profesionální vývojáři pro běžnou produkci. Aplikace mohou pracovat s běžnými hardwarovými senzory telefonu – GPS, Bluetooth, NFC i dalšími. Google počítá s tím, že většina lidí si pomocí AI Studia vytvoří osobní utility, jednoduché sociální aplikace nebo nástroje propojené s vlastním hardwarem. Pro automatické generování obrázků uvnitř aplikací slouží integrovaný model Nano Banana, takže není nutné shánět grafické podklady externě. Nutno dodat, že Google v této oblasti není sám – vstupuje na trh, který už nyní obhospodařují nástroje jako Cursor, Replit, Lovable nebo Claude Code od Anthropicu. Konkurenční výhodou Googlu je přímá integrace na Android ekosystém. Testování v prohlížeči i přímo na Play Store Po vygenerování aplikace ji lze okamžitě vyzkoušet. AI Studio nabízí integrovaný Android emulátor přímo v prohlížeči, kde si vytvořenou aplikaci uživatel proklikne stejně jako na reálném zařízení. Druhou možností je nainstalovat aplikaci na vlastní telefon pomocí USB kabelu prostřednictvím nástroje Android Debug Bridge (ADB), který je v rozhraní AI Studia rovněž zabudovaný. Pro pokročilejší uživatele Google připravil i možnost jediným kliknutím publikovat aplikaci na Google Play do interní testovací větve. Stačí mít účet Google Play Developer a aplikace projde standardním procesem, který jinak vývojáři ručně řeší v Play Console. Pokud chce uživatel projekt posunout dál, lze ho exportovat jako ZIP archiv nebo přímo na GitHub a otevřít v plnohodnotném Android Studiu. Zatím však platí jedno důležité omezení: vytvořené aplikace jsou určeny pouze pro osobní použití. Možnost publikovat aplikace pro rodinu a přátele, případně širokou veřejnost, Google teprve chystá. Stejně tak v dohledné době dorazí podpora služeb Firebase – tedy Firestore, Firebase Auth nebo App Check. AI Studio dorazí i jako mobilní aplikace Aby se vývoj vešel skutečně do kapsy, Google připravuje mobilní aplikaci Google AI Studio pro Android i iOS. Aplikace má nabídnout plnou funkcionalitu režimu Build – tedy možnost psát prompty, iterovat na kódu a sledovat náhled výsledné aplikace přímo z telefonu. Workspace se synchronizuje mezi mobilní a webovou verzí, takže projekt rozpracovaný na cestách lze později dokončit na počítači. Mobilní aplikaci je od dnešního dne možné předregistrovat na Google Play, na App Store dorazí později. Mobilní verze také nabídne galerii hotových aplikací, ze kterých může uživatel čerpat inspiraci a libovolnou z nich remixovat – tedy upravit její kód podle vlastních požadavků. Portování z iOS i jiných platforem Souběžně s novinkami v AI Studiu Google představil i nový nástroj v klasickém Android Studiu nazvaný Migration Assistant. Ten umí převést existující aplikaci z platformy iOS, frameworku React Native nebo z webových technologií rovnou do nativního Androidu. Asistent při tom analyzuje strukturu původního projektu, mapuje jednotlivé funkce a převádí grafické podklady včetně iOS storyboardů nebo SVG souborů. Cílem je zkrátit proces, který dosud zabíral týdny ručního přepisování, na řád několika hodin. Veškerá tato sada nástrojů potvrzuje, kterým směrem se Google posouvá – budoucnost vývoje má spočívat v kombinaci AI a tradičního programování, kdy lidé popisují, co chtějí, a AI to převede do funkčního kódu. Google AI Studio je už dnes dostupné na webu zdarma a první dvě aplikace lze nasadit na Google Cloud bez nutnosti zadávat platební kartu. Vyzkoušíte si vytvořit vlastní Android aplikaci pomocí AI? Zdroj: Google Blog 