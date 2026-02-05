Nejlepší dárek k Valentýnu! Velká sleva na Classic Office 2021 Pro a nejnovější Win 11 Pro v prodeji, pouze za 12 €! Hlavní stránka Články Sdílejte: Komerční článek Publikováno: 5.2.2026 09:00 Žádné komentáře 0 Komerční článek Nejromantičtější svátek roku se blíží a již nyní je k dispozici spousta valentýnských slev. Potěšte hráče originálními klíči WinOS od Godeal24, když narazíte na valentýnskou akci, nebo si pořiďte tradiční balíčky Office za dostupné ceny se slevou minimálně 90 %. Nejedná se o předplatné, ale o klasické vlastnictví moderního softwaru. A to je jen začátek. Díky zákaznickému servisu nejste v případě potíží sami. Připravte si smysluplný a praktický valentýnský dárek! Pokud vás opakující se poplatky za software odrazují, tato nabídka je vítanou změnou. MS Office 2021, navržený pro profesionály, může být váš s doživotní licencí za jednorázovou platbu 30,25 €. Vyhněte se měsíčním účtům a ročním obnovením. Ať už počítáte čísla, píšete zprávy, navrhujete prezentace nebo zpracováváte e-maily, získáte kompletní sadu klasických nástrojů: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (bezplatná verze), OneNote, Publisher a Access. MS Office 2021 Home & Business pro Mac za pouhých 46,99 € je základní balíček, který je vhodnější pro sledování financí nebo udržování kontaktu s lidmi, zejména pokud přecházíte z PC na Mac a dáváte přednost známému prostředí Office před vlastními kancelářskými programy Apple nebo méně funkční kancelářskou sadou Google. Nejlepší čas na zrušení předplatného! Jedna platba za doživotní používání! Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30.25€ Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€ Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58.5€ (Only 29.25€/klíč) Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only 26.42€/klíč) Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only 25.45€/PC) Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€ Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€ Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€ Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€ Za 10 € dnes toho moc nekoupíte. Chcete-li vylepšit svůj počítač, Godeal24 nabízí nejnovější Win 11 Pro za pouhých 12,25 €, což je méně než váš oběd. Nový operační systém dá starému zařízení nový život a budete mít pocit, jako byste měli zařízení zcela nové. Časově omezená akce! Originální WinOS za bezkonkurenční ceny! Win 11 Professional Key – 12.25€ Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€ Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€ Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/klíč) Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/klíč) Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /klíč) Win 11 Home Key – 12.15€ Win 10 Professional Key – 8.25€ Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€ Win 10 Home Key – 8.15€ Win Server 2025 Standard – 30.99€ Win Server 2025 Datacenter – 31.99€ 62% sleva platí pro Office a balíčky! (Kód kupónu „SGO62“) Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€ Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€ Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 40.99€ Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 39.99€ Visio Professional 2024 – 1 PC – 32.99€ Project Professional 2024 – 1 PC – 35.99€ Originální multipacky. Nejvýhodnější nabídka roku! Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/klíč) Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (Only 24€/klíč) Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/klíč) Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Only 7.5€/klíč) Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/klíč) Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only 6.99€/klíč) Získejte všechny druhy klíčů k nástrojům za skvělé ceny od Godeal24! Ať už hledáte optimalizaci systému, pokročilé zabezpečení, multimediální nástroje nebo utility, zde najdete prémiový software za bezkonkurenční ceny. Zvyšte výkon, chraňte svůj systém a zefektivněte svůj pracovní postup – to vše v rámci svého rozpočtu. Neváhejte – tyto exkluzivní nabídky brzy vyprší! Praktický počítačový nástroj Software: Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€ Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€ IObit Driver Booster 13 – 17.69€ Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€ Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€ >>> Získejte další nástroje Proč si vybrat Godeal24? Godeal24 se zaměřuje na garantované softwarové licence s digitální dodávkou (což znamená žádné náklady na dopravu). Kromě samotného softwarového licenčního klíče nemusíte platit žádné další poplatky. To zahrnuje bezplatné konzultace s naším profesionálním týmem zákaznického servisu, ať už máte dotaz před nákupem nebo potřebujete pomoc po nákupu. Oddanost Godeal24 spokojenosti zákazníků se odráží v tisících autentických recenzí a vynikajícím hodnocení 4,8 hvězdiček na Trustpilot. Pokud hledáte cenově dostupný způsob, jak trvale aktivovat svou licenci, pak nehledejte nic jiného než Godeal24. Všechny klíče jsou originální produkty MS, takže nečekejte: objednejte si, dokud je slevový kód ještě platný! Kontaktujte Godeal24: service@godeal24.com Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera. O autorovi Komerční článek Jsem Komerční článek, váš průvodce světem partnerských sdělení na Světě Androida. Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera.