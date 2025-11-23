Gmail pro Android dostává skvělou funkci! Ušetří vám spoustu času Hlavní stránka Zprávičky Gmail pro Android přidává náhledy fotek a příloh přímo do notifikací Kompaktní notifikace ukazuje ikonku sponky, rozbalená zobrazí velký náhled přílohy Náhled ale nahrazuje text těla emailu, což může vadit u pracovní komunikace Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Google modernizuje notifikace v aplikaci Gmail pro Android a po nedávném přidání tlačítka „Označit jako přečtené“ teď přichází s náhledy příloh. Místo pouhého zobrazení odesílatele, předmětu a úryvku textu teď Gmail upozorní i na to, že email obsahuje fotky nebo soubory, a rovnou je ukáže. Sponka a náhled místo obrázku odesílatele Nový formát notifikací funguje tak, že kompaktní upozornění přidá ikonku sponky před předmět emailu a nahradí obrázek odesílatele malým náhledem přílohy. Když notifikaci rozbalíte, objeví se velký obdélníkový náhled. To zní skvěle pro rychlé prohlížení fotek od přátel nebo screenshotů od kolegů, ale má to háček: náhled přílohy nahrazuje text těla emailu. Pokud vám někdo pošle důležitou pracovní zprávu s přílohou, neuvidíte v notifikaci, co vlastně píše, ale jen náhled souboru. U běžné komunikace to nevadí, u pracovních emailů může být lepší vidět kontext. Více příloh, více náhledů Pokud email obsahuje více fotek, Gmail je zobrazí ve spodním řádku notifikace, takže máte přehled o všech přílohách najednou. U jiných typů souborů, například PDF, zobrazí Google pilulku s ikonou a začátkem názvu souboru. Kompaktní notifikace opět obsahuje ikonku sponky, takže už na první pohled poznáte, že jde o email s přílohou. Jak už to u Googlu bývá, nová funkce se šíří postupně a nemusí se vám objevit hned. Redaktoři z 9to5Google ji zatím mají aktivní jen na jednom Gmail účtu, ale funguje napříč více zařízeními. Pokud ji ještě nevidíte, není to chyba – Google prostě potřebuje týdny, někdy i měsíce, než novou funkci dostane ke všem uživatelům. Co říkáte na tuto novinku v Gmailu? Zdroje: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Gmail Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024