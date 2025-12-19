Výborná herní myš! Glorious Model O zlevnila na polovinu, vyniká lehkostí i dobrým snímačem Hlavní stránka Zprávičky Lehká herní myš Glorious Model O nyní stojí 750 Kč se slevovým kódem ALZADNY50 Hmotnost jen 67 gramů, optický snímač PixArt PMW3360 až 12 000 DPI a odezva 1 ms Hodnocení 4,7/5 z 283 recenzí – ověřený model pro FPS, MOBA a kompetitivní hry Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Americká značka Glorious představila před šesti lety lehkou herní myš Model O, která se stala oblíbenou volbou pro kompetitivní hráče. Model původně stál 1 499 Kč, nyní se s kódem ALZADNY50 prodává za 750 Kč – sleva činí 50 %. Za tuto cenu dostanete nadprůměrnou herní myš s hodnocením 4,7/5 z 283 recenzí a 93% zákazníků ji doporučuje. Model O vyniká hmotností jen 67 gramů díky perforované konstrukci, která je zároveň stylová. Optický snímač PixArt PMW3360 nabízí rozlišení až 12 000 DPI, zrychlení 50G a odezvu 1 ms při snímání 1000 Hz. KOUPIT GLORIOUS MODEL O Software Glorious CORE 2.0 umožňuje přemapování 6 tlačítek, nastavení DPI a přizpůsobení RGB podsvícení (8 efektů). Uživatelé chválí: „Funguje třetím rokem úplně bez problému“, „Nejlepší myš co jsem kdy měl“, „Za cenu boží“. Myš je určená pro FPS, MOBA, MMO a Battle Royale hry. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY50 Za 750 Kč jde o skvělý poměr cena/výkon – ideální dárek pod stromeček pro hráče se starou myší za pár stovek. Model je na trhu šest let, takže jde o ověřený produkt s dlouhodobými zkušenostmi. Některé recenze upozorňují na možné vrzání pravého tlačítka po čase nebo rozbití bočních tlačítek po roce, ale většina uživatelů potvrzuje spolehlivost i po 2-4 letech. Do perforované konstrukce se chytá prach, ale funkčnost to neovlivňuje. Pokud hledáte lehkou herní myš s precizním snímačem za poloviční cenu, Glorious Model O je vynikající volba. Jakou herní myš používáte? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza myš slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.