Původně stála přes 8 tisíc! Unikátní klávesnice Glorious GMMK 3 Pro brutálně zlevnila Hlavní stránka Zprávičky Glorious GMMK 3 Pro HE 65% je celohliníková herní klávesnice s magnetickými Hall Effect spínači a polling rate 8 000 Hz Cena klesla z 8 299 Kč na 4 189 Kč – téměř na polovinu Unikátní vlastnost: podporuje jak magnetické (HE), tak mechanické (MX) spínače Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Hall Effect klávesnice s hliníkovým tělem, gasket mountem a 8 000Hz polling rate za 4 189 Kč. Glorious GMMK 3 Pro HE 65% zlevnila z 8 299 Kč na 4 189 Kč a za tuhle cenu je to zcela jiný příběh, než když stála plných 8 tisíc. Ale než kliknete na koupit – je potřeba vědět, co za ty peníze dostanete a co ne. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiovou hliníkovou HE klávesnici s rapid trigger a 8 000 Hz za cenu běžné mechaniky – a nevadí vám US layout a případná výměna spínačů.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete české rozložení kláves, bezdrátové připojení nebo nechcete klávesnici po nákupu dál vylepšovat – výchozí spínače a stabilizátory jsou průměrné.💡 Za 4 189 Kč dostanete celohliníkové tělo, gasket mount, HE spínače s nastavitelným aktuačním bodem, 8 000Hz polling, RGB a možnost mixovat HE i MX spínače. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co je Hall Effect a proč to chcete Magnetické (Hall Effect) spínače fungují jinak než klasické mechanické – místo fyzického kontaktu snímají polohu magnetu. V praxi to přináší dvě zásadní výhody: rapid trigger (klávesa se deaktivuje okamžitě po uvolnění, ne až po dosažení pevného bodu resetu) a nastavitelný aktuační bod (můžete si zvolit, jak hluboko musíte klávesu stisknout, než se aktivuje – od 0,1 mm). Pro kompetitivní hry (CS2, Valorant, Fortnite) je to měřitelná výhoda v reakční době. Polling rate 8 000 Hz znamená, že klávesnice komunikuje s počítačem 8 000× za sekundu – oproti standardním 1 000 Hz je to osminásobek, což dále snižuje vstupní latenci. Unikátní vlastnost GMMK 3 Pro HE: jako jedna z mála klávesnic na trhu podporuje současně HE i klasické MX mechanické spínače. Můžete mít magnetické spínače na WASD pro hry a mechanické na zbytku klávesnice pro jiný pocit z psaní. Nebo časem celou klávesnici přestavět na mechaniku, pokud by vám HE nesedělo. Konstrukce a co chválí recenzenti GMMK 3 Pro HE má celohliníkové tělo s gasket mount konstrukcí (pružné uchycení desky pro měkčí pocit z psaní) a 9 modulárních bodů pro přizpůsobení. RGB podsvícení je čitelné i ve tmě. Rozměry 335 × 125 × 42,5 mm, formát 65 % – kompaktní layout bez numerického bloku, ale se šipkami a několika navigačními klávesami. Připojení přes USB kabel (2 m). Recenzenti se shodují na dvou věcech: kvalita konstrukce je výborná a latence je na špičkové úrovni. Hliníkové tělo působí prémiově, gasket mount tlumí nárazy a celkový dojem z materiálů je na úrovni klávesnic za 5–8 tisíc. KOUPIT GMMK 3 PRO HE ZA 4 189 KČ Na co si dát pozor Za 4 189 Kč je to výborná koupě, ale jen pokud víte, do čeho jdete. Několik důležitých bodů: US layout – klávesnice má anglické rozložení kláves. Pro hry to není problém, pro psaní v češtině budete potřebovat přepínání rozložení ve Windows a zvyk na jiné pozice znaků (háčky, čárky přes klávesové zkratky). Pokud jste zvyklí na CZ rozložení a píšete hodně česky, tohle je potřeba zvážit. Stock spínače (Fox HE) jsou průměrné. Komunita se opakovaně shoduje: nejsou prolubrikované, jsou škrábavé a zvukově ploché. Stabilizátory na větších klávesách (mezerník, Shift, Enter) jsou rovněž bez lubrikace a z krabice citelně rachotí. Jeden recenzent to shrnul tak, že po prolubrikování stabilizátorů a výměně spínačů za Gateron Nebula se klávesnice „proměnila v úplně jiný produkt“. Za 4 189 Kč si ale můžete dovolit investovat dalších 500–1 000 Kč do lepších spínačů. Software Glorious CORE 2.1 je problematický. Funguje, ale je nestabilní – uživatelé hlásí problémy s ukládáním nastavení, občasné odhlašování a nespolehlivé ukládání do onboard paměti. Rapid trigger a aktuační body nastavíte, RGB přizpůsobíte, ale zážitek z aplikace je horší než u konkurence. Nastavení per-key LED je naopak funkce, kterou komunita chválí – můžete si zvýraznit WASD nebo jiné klávesy pro hry ve tmě. Pouze drátové připojení – tato verze nemá Bluetooth ani 2,4 GHz. Verdikt Za původních 8 299 Kč měla GMMK 3 Pro HE těžkou pozici – za podobné peníze jste sehnali Keychron Q1 HE s lepšími spínači a softwarem. Za 4 189 Kč je to ale jedna z nejzajímavějších HE klávesnic na trhu. Celohliníkové tělo, gasket mount, 8 000Hz polling, rapid trigger, nastavitelný aktuační bod a unikátní kompatibilita s MX i HE spínači – to v této ceně nemá konkurenci. Výchozí spínače a stabilizátory jsou kompromis, ale prolubrikování (nebo výměna) za pár stovek z toho udělá klávesnici na úrovni modelů za dvojnásobek. Pokud vám nevadí US layout a jste ochotni investovat hodinu času do základního tuningu, je to za necelé 4,2 tisíce mimořádná nabídka. Pokud hledáte další herní příslušenství ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU NA GMMK 3 PRO HE Používáte Hall Effect klávesnici, nebo vám stačí klasická mechanika? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. 