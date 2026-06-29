Super akce: Tahle modulární mechanická klávesnice stála skoro čtyři tisíce a teď je za dvanáct stovek! Hlavní stránka Zprávičky Glorious GMMK 3 75% je mechanická herní klávesnice s hotswap spínači (výměna za provozu), hliníkovou deskou, RGB podsvícením a softwarem Glorious CORE Na Alze ji s členstvím AlzaPlus+ koupíte za 1 200 Kč místo původních 3 799 Kč — ušetříte 2 599 Kč Cena spadla na zhruba třetinu původní — modulární „custom" klávesnici za tisícovku jen tak nepotkáte Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Modulární mechanická klávesnice od Glorious za cenu obyčejné? Tak nějak vypadá tahle akce. Glorious GMMK 3 75% teď s členstvím AlzaPlus+ pořídíte za 1 200 Kč, zatímco původně stála 3 799 Kč a ještě nedávno 2 399 Kč. CHCI KLÁVESNICI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vstoupit do světa custom mechanických klávesnic — hotswap, modularita a kompaktní 75% layout za zlomek obvyklé ceny.⚠️ Zvažte, že je to US rozložení (bez českých znaků na klávesách), drátová přes USB-A a podle recenze jsou na původní cenu materiály spíš průměrné.💡 Za 1 200 Kč je to mimořádná hodnota — modulární deska s hliníkovou výztuhou za tisícovku je vzácnost. Proč je tahle akce zajímavá Celý příběh je v cenovce. Glorious GMMK 3 patří mezi nejlépe přizpůsobitelné klávesnice na trhu a startovala na 3 799 Kč. Teď se s AlzaPlus+ dostane na 1 200 Kč, tedy zhruba třetinu. Pro koho to dává smysl? Pro každého, kdo chtěl ochutnat hobby custom klávesnic, ale odrazovala ho cena. Tady dostanete hotswap desku, do které můžete časem měnit spínače i keycapy. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Hlavní lákadlo je hotswap — spínače vyměníte holýma rukama, bez pájení. Koupíte si jiné a během chvíle máte úplně jiný pocit i zvuk z psaní; to je celá podstata „custom“ hobby. V základu jsou tu lineární spínače Fox s konstantním odporem po celé dráze, ideální pro hry, kde chcete rychlé a předvídatelné stisky. Deska stojí na hliníkové výztuze a nabízí 9 modulárních bodů, takže si můžete měnit i tuhost a akustiku. Vše doladíte v softwaru Glorious CORE — makra, RGB, přemapování — ale klávesnice funguje i bez něj hned po zapojení. Formát 75 % je sladká tečka mezi kompaktností a použitelností: ušetří místo na stole (a dá ruce blíž k myši), ale zachová funkční klávesy i šipky, na rozdíl od menších 60% desek. Připojení je drátové přes USB-A kabelem 2 m. Jedna věc, kterou musíte vědět předem: jde o US verzi, takže na klávesách nenajdete háčky a čárky — psát česky budete, ale „naslepo“ podle paměti, ne podle potisku. KOUPIT ZA 1 200 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Recenzí je zatím jen pár (hodnocení 4,4 z 5, doporučuje 80 %), takže velký vzorek tu chybí. Majitelé chválí přesně to, co od téhle klávesnice čekáte: vyměnitelné spínače, modularitu, RGB podsvícení, volume knob a software, který je proti starším Glorious produktům znatelně lepší. Jako vstupní brána do custom světa se osvědčuje. Jedna výtka ale padla a je férové ji zmínit: jeden recenzent píše, že za plnou cenu byly použité materiály spíš průměrné. To je přesně ten bod, který akce řeší — za 3 799 Kč oprávněná kritika, za 1 200 Kč prakticky neplatí. CHCI UŠETŘIT 2 599 KČ Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete klávesnici s českým potiskem a psaní naslepo vám nejde, US verze vás bude štvát — hledejte CZ variantu. Stejně tak pokud chcete bezdrátovou klávesnici nebo plnou velikost s numerickým blokem, tahle drátová 75% deska to nenabídne. A kdo nemá zájem o ladění spínačů a keycapů a chce jen „klávesnici, co funguje“, zaplatí za modularitu, kterou nevyužije (i když za 1 200 Kč to skoro nevadí). Pro hráče a nadšence, kteří chtějí kvalitní hotswap základ za pakatel, je to ale skvělá koupě. CHCI TUTO KLÁVESNICI Vsadili byste na modulární hotswap desku s US rozložením, nebo radši klasickou klávesnici s českým potiskem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025