Skvělá akce na monitor pro náročné: 32" AORUS OLED s 240 Hz a 4K je o 10 tisíc levnější než loni Hlavní stránka Zprávičky 32" GIGABYTE AORUS FO32U2P je herní QD-OLED monitor se 4K rozlišením, 240 Hz a odezvou 0,03 ms Aktuálně stojí 18 891 Kč s členstvím AlzaPlus+, vloni vycházel na 29 990 Kč Jde o vůbec první OLED monitor s DisplayPort 2.1 UHBR20 a má 3letou záruku včetně vypálení panelu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 32″ 4K OLED na hry obvykle patří mezi dražší kusy a při uvedení loni v červnu stál tenhle model 29 990 Kč. GIGABYTE AORUS FO32U2P teď ale na Alze koupíte za 18 891 Kč s členstvím AlzaPlus+. Od premiéry tak cena spadla zhruba o více než 10 tisíc korun. Od uživatelů si navíc vysloužil super hodnocení. CHCI MONITOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 32″ 4K OLED hlavně na hry, máte dostatečně výkonné PC a chcete moderní DisplayPort 2.1.⚠️ Zvažte, pokud máte hodně světlou místnost, vadí vám lesklý povrch, nebo potřebujete víc USB portů.💡 Za 20 990 Kč jde o silný poměr cena/výkon u kategorie, kde se podobná výbava většinou drží výš. Proč je tenhle monitor zajímavý Tenhle monitor GIGABYTE míří na hráče, kteří chtějí kombinaci 4K, OLED a 240 Hz na 32 palcích, ale nechtějí jít do nejvyšší cenové kategorie. Používá QD-OLED panel od Samsungu, takže dostanete typické přednosti této technologie: hlubokou černou, vysoký kontrast a velmi syté barvy. Hlavním lákadlem je ale DisplayPort 2.1 UHBR20 – podle výrobce jde o první OLED herní monitor s tímto rozhraním, které zvládne nekomprimované 4K při 240 Hz. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Rozlišení 3840 × 2160 na 31,5″ znamená ostrý a detailní obraz na hry i na práci, kde se vedle sebe vejde víc oken. K tomu se přidává kontrastní poměr 1 500 000:1, 10bitová barevná hloubka a pokrytí 99 % prostoru DCI-P3, což se projeví na věrnosti barev. Pro hraní je podstatná dvojice 240 Hz a odezva 0,03 ms (GTG) – tahle kombinace sedne FPS i rychlým akčním hrám. Co je dobré držet na uzdě, je očekávání ohledně jasu. Výrobce uvádí typicky kolem 250 cd/m² v SDR, což je u OLED běžné. V praxi je to dostatek pro běžně osvětlenou místnost, jeden z recenzentů přímo popisuje, že jde o poctivou a reálně naměřenou hodnotu, nikoli papírové číslo. V hodně prosvětlené místnosti ale OLED obecně neoslní stejně jako jasnější LCD. KOUPIT ZA 20 990 KČ Praktická stránka: porty, ergonomie, výbava Konektivita je tu nadprůměrná. Kromě zmíněného DisplayPort 2.1 UHBR20 nechybí 2× HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1 a USB-C s Power Delivery až 65 W, takže monitor zvládne napájet i připojený notebook. Užitečný je integrovaný KVM přepínač, který umožní ovládat dvě zařízení jednou klávesnicí a myší. Stojan nabízí nastavení výšky o 130 mm, pivot i náklon, a podle recenzí zabírá překvapivě málo místa na stole. Důležitý bod u OLED je životnost. GIGABYTE sází na funkci OLED Care s ochranou proti vypálení a hlavně na 3letou záruku, která vypálení panelu pokrývá – to je u OLED monitorů cenný bonus. Pokud máte členství AlzaPlus+, cena klesá na 18 891 Kč. AlzaPlus+ je placené předplatné Alzy, které kromě slev na vybrané zboží zahrnuje třeba dopravu zdarma a další výhody, takže se obecně vyplatí spíš pravidelným nakupujícím. U takto výrazných slev ale mívá smysl AlzaPlus+ předplatit, i kdybyste jej aktivněji používat nechtěli – po nákupu předplatné zrušíte a příští platba vám neodejde. Sleva na monitor je totiž dostupná i pro nové předplatitele. Co říkají uživatelé Na Alze má monitor hodnocení 4,7 z 5 a 93 % zákazníků ho doporučuje, s reklamovaností 4,44 %. Je ale férové dodat, že jde zatím o poměrně malý vzorek (12 uživatelských recenzí, 29 hodnocení), takže výsledek berte spíš jako orientační. Nejčastěji lidé chválí barvy a černou, ostrost obrazu a poměr cena/výkon při koupi v akci. Jeden uživatel oceňuje, že ho po přechodu z konkurenčního OLED nebolí oči, jiní vyzdvihují bytelný stojan a moderní DP 2.1. KOUPIT MONITOR V AKCI Kritika se objevuje hlavně u detailů. Opakovaně zmiňovaná výtka je příliš krátký přiložený DP 2.1 kabel (cca 1 m), kvůli kterému si řada lidí musela dokupovat delší certifikovaný kabel. Jeden detailní recenzent popisuje výrazné zahřívání monitoru, které se ale po zhruba 120 hodinách provozu citelně zmírnilo. Dál padají poznámky na lesklý povrch a špatně čistitelné otisky prstů, přepálené barvy v režimech mimo sRGB a na to, že se v hodně světlé místnosti černá vlivem odlesků přibližuje úrovni IPS. Za zmínku stojí i poctivě skeptický hlas jednoho uživatele, který upozorňuje, že OLED mimo telefony není automaticky výhra a že kvalitní IPS nebo VA panel může za nižší cenu nabídnout obrazově blízký výsledek bez nutnosti tolika ochranných technologií. Sám ale dodává, že za to konkrétně tento monitor nemůže – jde o obecnou úvahu nad OLED jako kategorií. Kdy to smysl nedává Pokud máte slabší grafickou kartu, využití 240 Hz ve 4K bude problém a část potenciálu zůstane nevyužitá. Pro čistě kancelářskou práci s hodně statickým obsahem dává smysl spíš IPS nebo VA – levnější, jasnější za denního světla a bez starostí o vypalování. A pokud nesnášíte lesklé povrchy a odlesky nebo potřebujete víc než 2× USB-A a 1× USB-C, tenhle model vás v tomhle ohledu nepotěší. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud chcete 32″ 4K QD-OLED primárně na hry a máte na to dostatečně výkonné PC, je tahle sleva lákavá. Za 20 990 Kč dostanete moderní výbavu včetně DisplayPort 2.1 UHBR20 a 3leté záruky pokrývající vypálení panelu, což u OLED monitorů není samozřejmost. Počítejte ale s typickými kompromisy OLED – lesklý povrch, nižší jas a nutnost počítat s krátkým kabelem v balení. Pro světlou kancelář nebo slabší sestavu se vyplatí zvažovat i jiné technologie, obvykle za nižší cenu.

Vyplatí se podle vás 4K OLED na hry, nebo dáte raději jasnější IPS za nižší cenu? 