4K OLED monitor s 240 Hz za 14 990 Kč? Gigabyte AORUS FO32U2 je nestojí ani půlku původní ceny!

32″ 4K QD-OLED s 240 Hz za cenu, za kterou se loni prodávaly běžné IPS herní monitory. Gigabyte AORUS FO32U2 na Alze stojí 14 990 Kč – z původních 33 690 Kč je to pokles o víc než polovinu. Za tuhle cenu je to aktuálně jeden z nejlevnějších 32″ 4K OLED monitorů na českém trhu. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 4K OLED monitor na hry i práci s dokonalou černou, 240 Hz a KVM přepínačem – za cenu, která tu ještě nebyla.⚠️ Zvažte, pokud máte monitor ve velmi světlé místnosti bez závěsů – SDR jas 250 nitů na přímém slunci nestačí.💡 Za 14 990 Kč dostanete QD-OLED od Samsungu, 4K při 240 Hz, 10bitové barvy, 99 % DCI-P3, KVM, USB-C s Power Delivery a antireflexní povrch. Proč je tohle za 15 tisíc výjimečné FO32U2 používá QD-OLED panel od Samsungu – tedy stejnou technologii jako monitory za 25–35 tisíc od Alienware nebo MSI. Dokonalá černá, nekonečný kontrast, syté barvy s 99 % pokrytím DCI-P3 a čitelnost textu, kterou uživatelé na Alze hodnotí jako bezproblémovou – dokonce lepší než u některých VA a IPS panelů. Odezva 0,03 ms při 240 Hz znamená, že ve hrách neexistuje viditelný ghosting. Antireflexní povrch funguje překvapivě dobře i na lesklém OLED panelu. Praktická výbava: KVM přepínač pro ovládání dvou počítačů jednou klávesnicí a myší, USB-C s Power Delivery (18 W – stačí na udržení nenáročné práce třeba na MacBooku Air), DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.1 a 3× USB. Stojan umožňuje nastavení výšky i pivot. Software Gigabyte Control Center ovládá monitor přímo z Windows. OLED Care systém automaticky řeší prevenci vypálení pixelů. Co říkají uživatelé 94 % zákazníků jej doporučuje. Jeden z nejpodrobnějších recenzentů na Alze monitor po měsících používání označuje za aktuálně to nejlepší na trhu v tomto segmentu – chválí čitelnost textu, automatickou OLED prevenci, ticho (žádný ventilátor) a plynulost her s G-Sync. Dalšímu uživateli se líbí design, barvy a fakt, že monitor vůbec netopí. Výtky: jeden uživatel hlásí občasné samovolné vypínání (řeší se vytažením ze zásuvky na pár sekund, pravděpodobně firmware). OLED Care se někdy spustí v noci a rozsvítí zadní podsvícení – nepříjemné v ložnici. Lesklý povrch se snadno zašpiní, ale díky antireflexní vrstvě to v praxi tolik nevadí. Verdikt Gigabyte AORUS FO32U2 za 14 990 Kč je za tuhle cenu jedním z nejlepších monitorů, které si aktuálně můžete koupit. 4K QD-OLED, 240 Hz, KVM, USB-C a antireflexní povrch – to je výbava, za kterou jste před rokem zaplatili přes 20 tisíc. Pokud stavíte herní nebo kreativní setup a hledáte monitor, který vydrží roky, tohle je příležitost, která se nemusí opakovat. Přešli jste na OLED monitor, nebo vám stačí IPS? A jakou úhlopříčku preferujete?