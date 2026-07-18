Váží 59 gramů a stojí 499 Kč. Bezdrátová myš od Genesis okopírovala tvar Logitechu za zlomek ceny Hlavní stránka Zprávičky Genesis Zircon 660 je bezdrátová herní myš s hmotností pouhých 59 gramů a trojím připojením Na Alze zlevnila o polovinu z 999 na 499 Kč Uvnitř má senzor PixArt a spínače s životností 90 milionů kliknutí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.7.2026 18:22 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Bezdrátová myš pod 60 gramů bývala výsada modelů za dva a půl tisíce. Genesis Zircon 660 teď na Alze koupíte za 499 Kč, tedy přesně za polovinu běžné ceny. A tvarem se netají, kde brala inspiraci – symetrické tělo nápadně připomíná Logitech G Pro, jen za zlomek jeho ceny. 👍 Berte, pokud chcete lehkou bezdrátovou myš na střílečky a nechcete za ni dát víc než pětistovku.🤔 Váhejte, pokud máte velkou dlaň a rádi ji o myš celou opíráte – tenhle tvar sedí spíš úchopu prsty.💰 Cenovka: 499 Kč za 59 gramů a tři režimy připojení je poměr, který v Česku momentálně nikdo nepřebije. CHCI MYŠ ZA 499 KČ Senzor, který v testech nezaváhal Optický PixArt PAW3311 s citlivostí až 12 000 DPI je papírově nižší třída, ale zahraniční testy ho prohnaly syntetickými měřeními a výsledek překvapil: žádné vyhlazování, žádný jitter, žádná nechtěná akcelerace v celém rozsahu citlivosti. Na kompetitivní hraní bohatě stačí. Hlavní tlačítka obsluhují spínače Huano s životností 90 milionů kliknutí a baterie 400 mAh vydrží až 80 hodin. Připojíte ji přes 2,4GHz přijímač, Bluetooth i opletený odnímatelný USB kabel – a přijímač se schovává přímo do těla myši, takže ho na cestách neztratíte. Kde jsou kompromisy Nízké hmotnosti Genesis dosáhl otevřeným dnem s velkými otvory – funguje to, ale do útrob se teoreticky může dostat prach. Tlačítko změny DPI sedí na spodku myši, takže citlivost za běhu hry nepřepnete, a RGB podsvícení tvoří jen dva nenápadné proužky, které se při pohybu vypínají kvůli úspoře baterie. Praktické, ale kdo čeká světelnou show, bude zklamaný. Na Alze má novinka zatím jen dvě hodnocení (4,5/5), zahraniční testy se ovšem shodují: v ceně do pětistovky teď těžko koupíte lepší bezdrátovou myš. Další zlevněné herní příslušenství najdete v aktuálních Mega slevách. VYUŽÍT SLEVU 50 % Řešíte u myši hmotnost, nebo je pro vás důležitější ergonomie a je vám jedno, kolik váží? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza myš Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025 Tip na vánoční dárek: V LIDLu seženete parádní chytrou konvici s velkou slevou Jakub Kárník 7.12.2024