Oblíbené Garmin hodinky vycházejí v nové edici! Známe českou cenu

Garmin Venu X1 v nové barvě Soft Gold jsou nyní dostupné v Česku za 18 990 Kč
Standardní černá a zelená varianta vyjdou přibližně o tři tisíce levněji
Hodinky nabízejí 2" AMOLED displej, 8 dní výdrže a tloušťku pouhých 8 mm

Jakub Kárník
Publikováno: 9.1.2026 18:00

Garmin rozšířil nabídku svých prémiových chytrých hodinek Venu X1 o třetí barevnou variantu. Po černé a zelené (Moss) verzi přichází Soft Gold – zlatavé provedení s titanovými zády a nylonovým řemínkem v odstínu French Grey. Hodinky jsou nyní dostupné i v českých obchodech.

Elegance má svou cenu

Varianta Soft Gold v Česku stojí 18 990 Kč. To je znatelně více než u standardních barev – černou nebo zelenou verzi Venu X1 seženete přibližně o tři tisíce korun levněji. Funkčně jsou přitom všechny varianty totožné, takže příplatek platíte čistě za estetiku.

Jestli vám zlatavý odstín stojí za extra peníze, je ryze osobní volba. Pro ty, kdo chtějí hodinky nosit ke košili nebo k elegantnějšímu oblečení, může Soft Gold dávat smysl, ačkoliv jde spíše o dámskou verzi. Sportovci, kterým jde primárně o funkce, si vystačí s levnější černou.

Co Venu X1 nabízí

Garmin Venu X1 patří mezi nejtenčí chytré hodinky značky. Pouzdro má tloušťku pouhých 8 mm a hmotnost 40 gramů, takže se bez problémů vejdou pod rukáv. Přední stranu dominuje 2palcový AMOLED displej s rozlišením 486 × 448 pixelů, chráněný safírovým sklíčkem.

Baterie vydrží až 8 dní v režimu chytrých hodinek. Nechybí GPS s podporou více satelitních systémů, měření tepu a SpO2, sledování spánku, NFC platby přes Garmin Pay ani možnost přijímat hovory přes spárovaný telefon. Voděodolnost 5 ATM znamená, že s hodinkami můžete bez obav do bazénu.

Pro sportovce Garmin připravil přes 100 předinstalovaných profilů aktivit a tréninkové plány Garmin Coach. K dispozici jsou i podrobné mapy Evropy s navigací.

Vyplatí se příplatek za zlatou?

Pokud vám záleží na vzhledu a hodinky berete i jako módní doplněk, Soft Gold varianta nabízí odlišení od běžných černých modelů. Příplatek oproti standardním barvám je ale znatelný a za stejné peníze byste mohli koupit slušná bezdrátová sluchátka.

Vybrali byste si zlatou variantu, nebo sáhnete po levnější černé?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…