Garmin Venu X1 s obřím AMOLED displejem pořádně zlevnily! Jsou skvělé na sport i volnočasové nošení Hlavní stránka Zprávičky Garmin Venu X1 nyní na Allegru pořídíte za 14 199 Kč místo původních 19 990 Kč při uvedení Hodinky disponují dosud největším 2" AMOLED displejem od Garminu a titanovou konstrukcí Model nabízí výdrž až 8 dní, předinstalované mapy a možnost telefonování ze zápěstí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.12.2025 16:00 2 komentáře 2 Prémiové hodinky Garmin Venu X1 zažívají na Allegru výrazný cenový propad. Zatímco při uvedení na trh si za ně výrobce účtoval 19 990 Kč, nyní je můžete pořídit za 14 199 Kč. To představuje úsporu téměř 6 tisíc korun, což z nich dělá zajímavou volbu pro zájemce o elegantní hodinky s bohatou výbavou. Největší displej v historii Garminu Hlavním tahákem Venu X1 je bezesporu 2″ AMOLED displej s rozlišením 448 × 486 pixelů, který představuje vůbec největší zobrazovací panel, jaký kdy Garmin do svých hodinek nasadil. Panel chrání safírové sklíčko odolné proti poškrábání, takže se nemusíte bát běžného opotřebení. Navzdory velkému displeji zůstávají hodinky překvapivě tenké. Pouzdro měří pouhých 8 mm a zadní strana je vyrobena z titanu, což přispívá k nízké hmotnosti pouhých 40 gramů včetně nylonového řemínku ComfortFit. Pro srovnání – konkurenční Apple Watch Ultra 2 váží přes 60 gramů. Praktické funkce pro každodenní použití Venu X1 nabízí několik funkcí, které u sportovních hodinek Garmin běžně nenajdete. Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru můžete přímo ze zápěstí přijímat a uskutečňovat hovory (při spárování s telefonem). Hodinky také podporují hlasové příkazy, takže můžete například spustit aktivitu nebo nastavit časovač bez nutnosti dotýkat se displeje. Za zmínku stojí i integrovaná LED svítilna s nastavitelnou intenzitou, která se hodí při pohybu ve tmě. Nechybí ani 32GB interní paměť pro ukládání hudby ze služeb Spotify nebo Deezer a bezkontaktní platby Garmin Pay. Garmin udává výdrž až 8 dní v režimu chytrých hodinek, případně až 16 hodin s aktivním GPS. S trvale zapnutým displejem vydrží přibližně 2 dny. Vodotěsnost 5 ATM umožňuje plavání, ale hodinky nejsou určeny pro potápění. Zdravotní a sportovní funkce Hodinky jsou vybaveny nejnovějším optickým snímačem Elevate v5, který měří srdeční tep, okysličení krve, variabilitu srdečního tepu a sleduje kvalitu spánku včetně detekce krátkých zdřímnutí. K dispozici je také funkce Body Battery pro sledování úrovně energie a ranní zpráva s přehledem o vašem zdravotním stavu. Sportovci ocení více než 100 předinstalovaných profilů aktivit včetně triatlonu, golfu nebo silového tréninku. Hodinky nabízí funkce jako Training Readiness (připravenost k tréninku), denní doporučené tréninky nebo skóre vytrvalosti. GPS modul podporuje systémy GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou a QZSS. K dispozici jsou také předinstalované mapy TopoActive pro navigaci a speciální mapy CourseView pro více než 43 tisíc golfových hřišť po celém světě. Co hodinkám chybí? Na druhou stranu je potřeba zmínit, že Venu X1 nepodporují funkci EKG, kterou nabízí konkurenční Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. Chybí také vícepásmový GNSS signál, který najdete u dražších modelů Garmin řady Fenix. Analýzy sportovních výkonů pak celkově nejsou tak komplexní jako u specializovaných modelů typu Fenix 8 nebo Forerunner 970. Pro koho jsou Venu X1 vhodné? Garmin Venu X1 jsou ideální volbou pro uživatele, kteří hledají elegantní hodinky s velkým displejem a šikovnými zdravotními funkcemi, ale nepotřebují robustní tělo ve stylu Instinctů nebo Fenixů. Ocení je aktivní lidé, kteří chtějí sledovat svou kondici, používat GPS navigaci a zároveň mít možnost telefonovat ze zápěstí. Naopak pro profesionální sportovce nebo outdoorové nadšence, kteří vyžadují vícepásmovou GPS, maximální odolnost a ty nejpokročilejší možné nástroje pro analýzu svých výkonů, budou představovat lepší volbu hodinky jako Fenix 8. Zaujal vás Garmin Venu X1 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce česko Chytré hodinky Garmin Sleva