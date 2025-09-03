Špičkové hodinky Garmin Venu X1 ve slevě! Mají obří AMOLED displej, skvělou výdrž a tenké tělo Hlavní stránka Zprávičky Garmin Venu X1 Black s 2" AMOLED displejem a tenkým tělem jsou dostupné za 16 992 Kč s kódem ALZADNY15 Prémiové hodinky kombinují elegantní design s titanovým tělem, safírovým sklíčkem a až 8denní výdrží baterie V balení navíc dostanete voucher na Topo Czech mapy v hodnotě 1 290 Kč zdarma Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Hledáte špičkové chytré hodinky, které kombinují luxusní design, pokročilé sportovní funkce a dlouhou výdrž baterie? Pak máme skvělou zprávu – prémiové Garmin Venu X1 Black jsou nyní na Alza.cz dostupné za 16 992 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY15. To představuje slevu 15 % oproti běžné ceně 19 990 Kč. S benefit kartou lze cenu snížit ještě více, v mém případě až na 14 835 Kč. Za tuto cenu získáte nejnovější vlajkový model Garminu s obřím 2″ AMOLED displejem, titanovým tělem a výdrží až 8 dní na jedno nabití. Co dělá Garmin Venu X1 výjimečným? Garmin Venu X1 představuje tak trochu revoluci v portfoliu značky – jde o chytré hodinky s největším displejem, jaký kdy Garmin použil. Na rozdíl od většiny sportovních hodinek, které jsou robustní a masivní, se Venu X1 chlubí ultratenkým tělem o tloušťce pouhých 8 mm. Dominantou hodinek je impozantní 2″ AMOLED displej s vysokým rozlišením 486 × 448 pixelů, který je chráněný odolným safírovým sklíčkem. Tento displej je větší než u Apple Watch Ultra 2 (1,9″) a poskytuje dostatek prostoru pro zobrazení všech důležitých informací. Rámeček hodinek je vyroben z polymeru vyztuženého vlákny, zatímco zadní strana je z titanu. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Skvělá výdrž baterie v ultratenkém těle Přestože jsou Garmin Venu X1 extrémně tenké, nabízejí pozoruhodnou výdrž baterie až 8 dní v režimu chytrých hodinek. I při intenzivním využívání všech senzorů a pravidelném sportování můžete očekávat 3-5 dní bez nutnosti nabíjení. Hodinky jsou vybaveny i praktickou LED svítilnou s nastavitelnou intenzitou světla, která se hodí při nočních aktivitách nebo kempování. Pohodlné ovládání zajišťuje kombinace dotykového displeje a dvou fyzických tlačítek. Komplexní zdravotní a sportovní funkce Garmin Venu X1 nabízí nejmodernější senzory pro sledování vašeho zdraví. Nový optický snímač Elevate v5 přesně měří tepovou frekvenci, variabilitu srdečního tepu (HRV), saturaci krve kyslíkem a další metriky. Hodinky poskytují komplexní analýzu spánku včetně jednotlivých fází a nabízejí funkce jako: Skóre připravenosti k tréninku – hodnotí, zda je vhodný den na náročnější fyzickou aktivitu Body Battery – sleduje vaši úroveň energie během dne Sledování zátěže organismu – pomáhá vyhnout se přetrénování Zdravotní snapshot – komplexní přehled o vašem zdravotním stavu Pro sportovce jsou předinstalované profily pro více než 100 aktivit od běhu a cyklistiky přes plavání až po golf či jógu. Každý sport nabízí specifické metriky a analýzy, které vám pomohou zlepšit výkonnost. Díky přesnému určování polohy pomocí GPS, GLONASS a GALILEO můžete spolehlivě sledovat své trasy i v náročném terénu. KOUPIT GARMIN VENU X1 NA ALZA.CZ Chytré funkce pro každodenní použití Garmin Venu X1 nabízí řadu praktických funkcí, které oceníte v každodenním životě. Samozřejmě s nimi můžete telefonovat, provádět bezkontaktní platby skrz Garmin Pay ale také přehrávat hudbu bez telefonu nebo využívat celobarevné mapy Evropy s možností aktivní navigace. Hodinky se snadno synchronizují s aplikací Garmin Connect, kde můžete podrobně analyzovat své sportovní aktivity, zdravotní metriky a plánovat tréninky. Díky platformě Connect IQ lze hodinky rozšířit o další aplikace, ciferníky a datová pole podle vašich preferencí. KOUPIT GARMIN VENU X1 NA ALZA.CZ Výrazná sleva na prémiový produkt S cenou 16 992 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY15) představují Garmin Venu X1 velmi atraktivní nabídku v segmentu prémiových chytrých hodinek. A pokud máte benefit kartu, můžete se dostat dokonce na cenu 14 835 Kč v závislosti na výši vaší slevy. Aktuální nabídka zahrnuje také dopravu zdarma a voucher na Topo Czech mapy v hodnotě 1 290 Kč. Kombinace slevy a bonusů činí z těchto hodinek jednu z nejlepších investic do prémiových chytrých hodinek na současném trhu. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Jak se vám líbí hodinky Garmin Venu X1? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytré hodinky Garmin slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024