Ideální dárek! Dámské hodinky Garmin Lily 2 právě zlevnily pod 5 tisíc korun Hlavní stránka Zprávičky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Garmin Lily 2 jsou elegantní chytré hodinky pro ženy se skrytým LCD displejem, monitoringem zdraví a sportovními režimy Na Alze aktuálně stojí 4 690 Kč, původně se prodávaly za 6 889 Kč Za tuto cenu zaujmou hlavně kompaktním designem pro drobnější zápěstí, až 5denní výdrží a solidní zdravotní výbavou Pokud hledáte chytré hodinky, které nepůsobí jako sportovní počítač na ruce, ale zároveň nabídnou zdravotní funkce a základní sportovní tracking, tohle je zajímavá sleva. Garmin Lily 2 Metallic Lilac/Lilac Silicone Band teď na Alze stojí 4 690 Kč místo původních 6 889 Kč. To je pokles o 2 199 Kč u modelu, který cílí hlavně na ženy, které chtějí spojit stylový vzhled s chytrými funkcemi. Více najdete přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete menší a elegantní chytré hodinky na každodenní nošení, které zvládnou zdraví, spánek i běžné sportovní aktivity.⚠️ Zvažte, pokud chcete plnohodnotné sportovní hodinky s vlastní GPS nebo pokročilé funkce pro běžce a plavce.💡 Za 4 690 Kč dostanete stylový model s měřením tepu, okysličení krve, spánku, stresu, Body Battery a až 5denní výdrží, což je při této slevě poměrně silná nabídka. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč jsou Garmin Lily 2 zajímavé právě pro tento typ uživatelek Garmin Lily 2 nejsou typické chytré hodinky, které se snaží působit sportovně a robustně. Naopak cílí na ženy, kterým běžné smartwatch přijdou příliš velké nebo designově rušivé. Největším tahákem je tu právě malé tělo, kulatý tvar a skrytý LCD displej, který se aktivuje pohybem ruky nebo poklepáním. Na první pohled tak hodinky vypadají spíš jako módní doplněk než klasická chytrá elektronika. Právě to je důvod, proč mají Lily 2 svoje jasné publikum. Pokud někdo nechce na ruce velké sportovní Garminy nebo hranaté chytré hodinky s výrazným displejem, Garmin Lily 2 za 4 690 Kč dávají smysl jako kompromis mezi estetikou a funkcemi. Navíc podporují 14mm Quick Release řemínky, takže si lze vzhled snadno přizpůsobit. Pomáhá i to, že Garmin Connect nevyžaduje placené předplatné pro přístup k základním a ani řadě pokročilejších metrik. U levnějších a středně drahých hodinek to není úplně samozřejmost a pro část uživatelek to může být důležitější než nějaká „wow“ funkce navíc. Zdravotní funkce a každodenní používání Na běžné nošení jsou Lily 2 vybavené velmi slušně. Hodinky sledují srdeční tep, okysličení krve kyslíkem, stres, dýchání, spánek a Body Battery, tedy ukazatel energie těla. Nechybí ani sledování ženského zdraví, což je přesně typ funkce, který se do zaměření tohoto modelu hodí přirozeněji než u univerzálních smartwatch. Garmin navíc u druhé generace zapracoval i na spánkových statistikách. Hodinky umí lépe zobrazit noční data a nabídnout i sleep score, tedy celkové skóre spánku. Právě u hodinek, které mají být spíš wellness než hardcore sportovní zařízení, je to praktická funkce. Hodí se i notifikace z telefonu, kalendář nebo bezpečnostní funkce pro detekci incidentu při vybraných aktivitách po spárování s mobilem. Výdrž baterie je výrobcem udávána až na 5 dní a podle uživatelských zkušeností i recenzí může být v praxi reálně velmi slušná. Někteří uživatelé dokonce uvádějí, že se dostali i lehce nad oficiálně uváděnou hodnotu, což je spíš příjemná výjimka než pravidlo u nositelné elektroniky. PROHLÉDNOUT DETAIL HODINEK Sport a praxe: co umí dobře a kde už jsou limity Garmin Lily 2 zvládnou sledovat poměrně širokou škálu aktivit. Patří sem běh, HIIT, jóga, pilates, plavání v bazénu, chůze i různé taneční styly. Pro běžnou uživatelku, která chce mít přehled o pohybu, kaloriích a základním výkonu, je to více než dost. Hodinky jsou navíc lehké a malé, takže na zápěstí nepůsobí tak rušivě jako větší sportovní modely. Slabší stránkou je ale to, že nemají vlastní GPS. Pokud tedy chcete přesně trackovat venkovní běh, trasu nebo tempo, musíte mít u sebe telefon. To je důležité zmínit hlavně proto, že značka Garmin je často spojovaná se sportovními hodinkami pro běžce a cyklisty. Lily 2 ale míří jinam – spíš na lifestyle a wellness než na seriózní sportovní analýzu. Podobně je dobré počítat s tím, že nejde o model pro někoho, kdo chce co nejpohodlnější ovládání za každé situace. Jeden z uživatelů si například stěžuje na to, že hodinky nemají žádné fyzické tlačítko a vše se řeší dotykem, který nemusí vždy reagovat ideálně. To nemusí vadit každému, ale je fér to zmínit. Kritika se objevila i u měření bazénového plavání, kde jedna uživatelka uvádí výrazné nepřesnosti. Co říkají uživatelé Na Alze mají hodinky hodnocení 4,4 z 5 ze 17 hodnocení a 82 % zákazníků doporučuje. V pozitivních reakcích se nejčastěji opakuje elegantní vzhled, malé rozměry, vhodnost pro drobné zápěstí, slušná výdrž baterie a jednoduché základní ovládání. Lidé je často kupují jako dárek nebo právě jako méně technicky působící alternativu k běžným smartwatch. Na druhou stranu nejde o bezchybný produkt. Kromě zmíněného dotykového ovládání a plavání se objevuje i připomínka k vyšší ceně mimo akci. A právě tady současná cena 4 690 Kč dává mnohem větší smysl než původních 6 889 Kč. V akci se totiž Lily 2 dostávají do hladiny, kde jejich design a Garmin ekosystém začínají být výrazně atraktivnější. Komu se Garmin Lily 2 vyplatí a komu ne Garmin Lily 2 za 4 690 Kč dávají smysl hlavně ženám, které chtějí elegantní hodinky na každodenní nošení, chtějí si hlídat zdraví, spánek a základní aktivitu, ale nechtějí na ruce robustní sportovní model. Velmi dobře mohou sednout i uživatelkám s drobnějším zápěstím, kterým běžné chytré hodinky přijdou moc velké. Naopak menší smysl budou mít pro běžkyně, plavkyně nebo náročnější sportovně zaměřené uživatelky, které chtějí přesné trasy bez telefonu, více sportovních metrik nebo pohodlnější hardwarové ovládání. Pro ně je vhodnější sáhnout po jiném Garminu z více sportovní řady. Jestli ale hledáte spíš hezké a menší chytré hodinky s Garmin funkcemi než sportovní nástroj, současná sleva vypadá rozumně. Za 4 690 Kč je to mnohem lépe obhajitelná koupě než za původních 6 889 Kč. VYUŽÍT SLEVU NA GARMIN LILY 2 Dáváte u chytrých hodinek přednost stylu a menším rozměrům, nebo raději sáhnete po sportovnějším modelu s větší výbavou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie.