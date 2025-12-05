Odolné Garmin Instinct E od vydání pořádně zlevnily! Za 4 491 Kč potěší nejen skvělou výdrží Hlavní stránka Zprávičky Garmin Instinct E ve 45mm verzi zlevnily z původních 7 490 Kč na 4 491 Kč v akci Hodinky nabízejí MIP displej, 16denní výdrž baterie a odolnost podle vojenské normy MIL-STD-810 Chybí jim podpora bezkontaktních plateb Garmin Pay, což může být pro některé uživatele překážkou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 V lednu letošního roku Garmin představil levnější outdoorové hodinky Instinct E, které doplnily vlajkovou řadu Instinct 3. Od uvedení na trh jejich cena výrazně klesla – zatímco původně stály 7 490 Kč, nyní se v akci dají pořídit za 4 491 Kč. To je sleva téměř 40 %. Odolná konstrukce pro náročné podmínky Šestnáctidenní výdrž bez solárního dobíjení Sportovní a zdravotní funkce Bez Garmin Pay, ale s notifikacemi Odolná konstrukce pro náročné podmínky Garmin Instinct E sází na robustní tělo z polymeru vyztuženého vlákny, které splňuje vojenskou normu MIL-STD-810 pro odolnost vůči nárazům, vibracím a extrémním teplotám. Hodinky jsou vodotěsné do 10 ATM, takže s nimi můžete bez obav plavat nebo se potápět do hloubky 100 metrů. Displej chrání chemicky tvrzené sklo se zvýšenou odolností proti poškrábání. Dominantou hodinek je monochromatický MIP displej s rozlišením 176 × 176 pixelů. Na rozdíl od AMOLEDů sice nepotěší živými barvami (vlastně barvami obecně), ale zato nabízí skvělou čitelnost na přímém slunci. Právě to ocení turisté, běžci a cyklisté, kteří tráví hodně času venku. Šestnáctidenní výdrž bez solárního dobíjení Instinct E se musí obejít bez solárního dobíjení, které mají dražší modely Instinct 3 Solar. I tak ale nabízejí výdrž až 16 dní v režimu chytrých hodinek. V úsporném režimu vydrží dokonce až 40 dní. Při aktivním GPS pak hodinky fungují až 24 hodin, což bohatě postačí i na vícedenní túry s pravidelným sledováním trasy. CHCI GARMIN INSTINCT E O navigaci se stará GPS s podporou satelitních systémů GLONASS a Galileo. Nechybí ani tříosý kompas a barometrický výškoměr, které usnadní orientaci v horském terénu. Sportovní a zdravotní funkce Z hlediska sledování kondice Garmin Instinct E nabízejí to, co uživatelé od značky očekávají. K dispozici je měření srdečního tepu ze zápěstí, pulzní oxymetr pro sledování okysličení krve, pokročilá analýza spánku včetně rozpoznání jeho fází a ukazatel Body Battery, který zobrazuje aktuální úroveň energie. Sportovci ocení funkce jako VO2 Max, dobu regenerace, doporučené tréninky nebo věk podle kondice. Hodinky podporují desítky sportovních profilů od běhu přes cyklistiku až po plavání. K dispozici je také běžecký trenér Garmin Coach s virtuálními tréninkovými plány. Bez Garmin Pay, ale s notifikacemi Hlavní kompromis oproti dražším modelům představuje absence NFC a bezkontaktních plateb Garmin Pay. U hodinek za původních 7 490 Kč to byla škoda, ale při současné akční ceně pod 4 500 Kč už to tolik nebolí. Hodinky jinak podporují chytrá oznámení z telefonu, takže na displeji uvidíte příchozí hovory, SMS a notifikace z aplikací. KOUPIT GARMIN INSTINCT E Garmin Instinct E 45mm váží 48 gramů a hodí se na zápěstí s obvodem 132 až 213 mm. K dispozici jsou v černé barvě s šedým řemínkem nebo v limetkově zelené variantě. Využili byste současnou slevu na Garmin Instinct E? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Česko Garmin Garmin Instinct Sleva sporrtovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024