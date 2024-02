Paletu funkcí svých Garmin hodinek můžete rozšířit pomocí speciálních doplňků

Tvoří je komunitní vývojáři a většinou jsou bezplatné

Vybrali jsme pro vás šest zajímavých rozšíření pro sledování počasí

Oblíbené sportovní hodinky značky Garmin mají poměrně širokou paletu funkcí samy o sobě, ale ještě lepšími se stávají, když pro ně ve službě Connect IQ naleznete ta správná rozšíření. Zdaleka se totiž nemusíte omezovat pouze na to, co pro vaše hodinky vymyslel jejich výrobce – poměrně velké množství kvalitního obsahu dotvořila komunita nadšenců, kteří za svou práci mnohdy ani netouží dostat zaplaceno.

Snad při veškerých outdoorových aktivitách se hodí mít přehled o počasí – zvlášť pokud jde o celodenní výšlapy v horách nebo cyklovýlety. Máme pro vás tedy hned několik tipů na poměrně zajímavé widgety a rozšíření, které vám pomohou zůstat v obraze a získávat průběžné informace o tom, zda příroda vašemu sportovnímu duchu zrovna hraje do karet, anebo nikoliv.

Connect IQ™ Store Garmin

Open Weather Widget

Dost možná nejoblíbenějším widgetem pro sledování počasí je Open Weather Widget, mající pěkné hodnocení 4,9/5 z celkových 218 recenzí. Rozšíření s jednoduchým a přehledným grafickým zpracováním pracuje s informacemi ze služby OpenWeather (budete tedy potřebovat její API klíč) a zobrazuje podrobnosti o teplotě, vlhkosti, východu a západu slunce, stavu oblohy, rychlosti a směru větru atp. I v současnosti navíc stále vycházejí aktualizace.

Rainy – Weather & More

Především se zaměřením na déšť přichází nástroj Rainy – Weather & More, který pěkně pracuje s barvami a ve velkém sází na grafy. Tahle zcela bezplatná služba se sama označuje za nejkomplexnější aplikaci pro Garmin hodinky, co se sledování počasí týče. Mimo severské země slibuje předpovědi až na šest hodin dopředu s možností výběru libovolné lokality. A kdybyste náhodou někdy zavítali do Norska, Rainy vás překvapí statistikou teploty nejbližší vody.

Weather Pro

O něco méně uhlazený, ale o to obsáhlejší widget nese název Weather Pro. Uživatelé jej hodnotí vesměs kladně a vývojář slibuje, že není nutné získávat API klíč OpenWeather (což pro mnoho podobných aplikací zrovna standardem nebývá). Rozšíření poskytuje až 7denní předpověď nadcházejících srážek a samozřejmě nechybí data o teplotě (dokonce i té pocitové) nebo východu/západu slunce.

Weather Alerts Pro

Tvůrce předešlého zmíněného widgetu nabízí také nástroj Weather Alerts Pro, který přináší výstrahy na významnější změny v počasí. Placená verze s cenou 5 dolarů (120 Kč) dokonce aktualizuje data každých 15 minut, takže se o blížícím se dešti dozvíte s poměrně velkým předstihem.

Weather Radar Widget

Pokud patříte do té skupinky sportovců, kteří se raději než na předpověď spoléhají na obsáhlejší informace z radaru, mohlo by vás potěšit rozšíření Weather Radar Widget. To je sice zdarma na pouhých 21 dní, ale posléze po vás chce jen směšné 3 dolary (70 Kč) ročně. Data jsou získávána ze služeb AerisWeather nebo RainViewer. Samotné uživatelské rozhraní na první dobrou nepůsobí příliš moderně, ale svůj účel by mohlo splnit.

Weather Underground

Toužíte-li po jednoduchém, uhlazeném a přehledném widgetu pro sledování počasí, pak se Weather Underground zdá být ideálním kandidátem. Záměrem vývojářů evidentně bylo s designem nezacházet do extrémů, což je za mě jedině dobře. Widget je každopádně schopen zobrazovat detaily o teplotě, vlhkosti, tlaku, větru, a dokonce sestavuje i souhrnnou předpověď.

Které z rozšíření se nejvíce líbí vám?