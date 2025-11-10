Garmin konečně automatizuje nudné logování návyků. Jenže nikdo neví, co vlastně funguje Hlavní stránka Zprávičky Garmin zavádí částečnou automatizaci pro Lifestyle Logging v Connect aplikaci Některé návyky (cvičení, aktivity) se zalogují automaticky při připojení k telefonu Funkce se postupně rozjíždí pro vybrané uživatele, není jasné kdy pro všechny Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Garmin se snaží usnadnit život svým uživatelům s částečnou automatizací logování denních návyků. Jejich nástroj Lifestyle Logging v aplikaci Connect umožňuje sledovat třeba cvičení, psaní deníku nebo množství vypitého kofeinu. Jenže dosud jste museli vše vyplňovat ručně. Teď přichází změna – některé aktivity se zalogují samy, když máte hodinky připojené k telefonu. Ale pozor, jen některé. A není úplně jasné, které. Co je Lifestyle Logging? Co se mění s automatizací Co funguje automaticky a co ne? Kdy to dostanete? Co je Lifestyle Logging? Lifestyle Logging je funkce, která přišla s hodinkami Garmin Venu 4. Jde o nástroj v Connect aplikaci, který má pomoct sledovat vaše denní návyky související se zdravím a wellness. Můžete si zalogovat třeba: Kolik jste si dali kávy Jestli jste si psali deník Zda jste cvičili Jak dlouho jste meditovali A další zdravotní návyky Myšlenka je jednoduchá: sledování návyků má pomoct je udržet. Pokud si každý den zalogujete, že jste šli běhat, máte větší motivaci to skutečně udělat. Problém byl v tom, že všechno jste museli vyplňovat ručně. A to je otrava, kterou dělá málokdo dlouhodobě. Co se mění s automatizací Podle reportů uživatelů na Redditu se teď v Garmin Connect objevuje možnost zapnout automatické logování. Jak to funguje? Když máte hodinky připojené k telefonu a uděláte nějakou aktivitu, data se automaticky naplní do vašeho lifestyle logu. Nemusíte nic vyplňovat ručně. Například pokud si spustíte běh na hodinkách, automaticky se zaloguje jako splněný návyk „cvičení“. Podobně to prý funguje i pro další aktivity, které hodinky dokážou detekovat. Garmin vás při první detekci požádá o povolení automatického logování a vysvětlí, jak to funguje. Důležité: automatizace je volitelná. Můžete si v nastavení Connect aplikace zvolit, jestli chcete automatické logování zapnuté nebo vypnuté. Pro návyky, které nejdou logovat automaticky (třeba psaní deníku nebo kolik jste vypili vody), vám aplikace může posílat denní připomínky, abyste je vyplnili ručně. Co funguje automaticky a co ne? A tady začíná problém. Garmin zatím nepublikoval seznam návyků, které jdou logovat automaticky. Ze support stránek se nedozvíte nic konkrétního. Uživatelé na Redditu reportují, že cvičení funguje, ale u dalších aktivit to není jasné. Logicky by měly fungovat automaticky věci, které hodinky dokážou samy detekovat: Cvičení Spánek Kroky Srdeční tep Ale co kofein, alkohol, jídlo, deník, meditace? To hodinky samy nezjistí, takže pravděpodobně musíte logovat ručně. A to je docela velký rozdíl oproti tomu, jak to zní v marketingu – „částečná automatizace“ vlastně znamená „automatizujeme jen to, co už stejně měříme“. Kdy to dostanete? Typický Garmin rollout: postupně, nejasně, bez konkrétního data. Někteří uživatelé reportují, že už mají automatické logování k dispozici. Jiní ho nevidí. Podle webu The5krunner by se funkce měla rozjet pro víc uživatelů v listopadu 2025, ale není to oficiální informace od Garminu. Garmin má historii pomalých rolloutů nových funkcí. Často trvá týdny nebo měsíce, než se dostane ke všem uživatelům. A ještě déle trvá, než to začne fungovat stabilně. Takže pokud to ještě nevidíte, asi vám nezbývá než čekat. Používáte Lifestyle Logging, nebo je to pro vás zbytečná funkce? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář automatizace Chytré hodinky Garmin Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024