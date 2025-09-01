Oblíbené starší Garmin hodinky dostávají konečně aktualizaci! Řeší dva nepříjemné problémy Hlavní stránka Zprávičky Garmin vypustil novou beta verzi 23.16 pro starší prémiové hodinky řady Fenix 7, Epix a další Od poslední stabilní aktualizace v červnu běží tyto modely pouze na beta verzích Velký skok v označování naznačuje blížící se finální stabilní update Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Zatímco novější modely jako Fenix 8 nebo Forerunner 970 dostaly v posledním týdnu své stabilní aktualizace, majitelé starších prémiových hodinek Garmin museli čekat. Nyní se konečně dočkali – beta verze 23.16 je dostupná pro modely Fenix 7, Epix, Enduro 2, Marq Gen 2 a Quatix 7. Po více než třech týdnech od předchozí beta verze jde o důležitý krok vpřed. Poslední stabilní aktualizace těchto hodinek proběhla v červnu s verzí 22.06. Od té doby Garmin vydával pouze beta verze, což může být pro běžné uživatele frustrující. Beta program totiž není pro každého – vyžaduje registraci a ochotu tolerovat občasné chyby. Navíc uživatelé Fenix 7 přicházejí v beta verzích o funkci EKG, která se vrátí až s finální stabilní verzí. Co nová verze opravuje a co to znamená Beta 23.16 se zaměřuje především na opravu dvou konkrétních problémů: selhávání párování senzorů CT10 (golfové senzory) a problémy s navigací při loveckých aktivitách. Může se to zdát jako drobnosti, ale pro zasažené uživatele jde o zásadní opravy, které jim umožní plně využívat své drahé hodinky. Garmin Fenix 7 Zajímavější než samotné opravy je však skok ve verzování z 23.08 rovnou na 23.16. Tento neobvykle velký rozdíl naznačuje, že Garmin možná připravuje finální stabilní verzi. Když výrobce takto přeskakuje čísla, často to znamená interní testování většího množství změn, které se chystá vydat jako oficiální update. Jak získat aktualizaci a na co si dát pozor Update je dostupný „over the air“ (OTA) pro všechny registrované beta testery. Ti, kdo jsou v programu, mohou aktualizaci vyžádat okamžitě přes menu hodinek: Menu → System → Software Update → Check for Updates. Alternativně lze použít Garmin Express na počítači. KOUPIT HODINKY GARMIN Důležité je vědět, že modely Tactix 7 a MARQ Aviator Gen2 beta aktualizace nedostávají vůbec. Pokud vlastníte Fenix 7 a využíváte funkci EKG, zvažte, zda se beta programu účastnit – tato funkce je v beta verzích dočasně vypnutá a vrátí se až s finální verzí. Garmin nezapomíná na starší modely V době, kdy se pozornost soustředí hlavně na nejnovější chytré hodinky, je pozitivní vidět, že Garmin stále podporuje své starší vlajkové modely. Fenix 7 a Epix patří pořád mezi špičku na trhu a jejich majitelé si zaslouží pravidelné aktualizace. Současný vývoj naznačuje, že stabilní verze 23.xx by mohla dorazit během příštích týdnů. Pro majitele těchto hodinek to bude znamenat konečně nové funkce a vylepšení po více než půl roce čekání. Do té doby zbývá doufat, že Garmin nezpomalí tempo a brzy převede všechny beta novinky do stabilní verze, kterou si budou moci nainstalovat i konzervativnější uživatelé. Jaké Garmin hodinky aktuálně používáte? Zdroj: Garmin O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Garmin Garmin Fenix Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Velký problém s Android Auto: Hromada řidičů hlásí stejnou závadu, Google konečně reaguje Jakub Kárník 19.12.2024 Máte telefon Xiaomi nebo Redmi? Máme seznam modelů, které dostanou HyperOS 2.0 jako první! Jakub Kárník 5.10.2024 Třikrát hurá! Xiaomi HyperOS 2 právě dorazil do Česka Adam Kurfürst 26.11.2024