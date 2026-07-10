Garmin Forerunner 960 zlevnily pod 15 tisíc! Potěší každého vášnivého běžce Hlavní stránka Zprávičky Garmin Forerunner 970 jsou vlajkové běžecké hodinky s 1,4" AMOLED displejem, titanovou lunetou, safírovým sklíčkem a mapami s vícepásmovou GPS Nyní stojí 14 990 Kč (běžně 16 190 Kč, při uvedení loni v červenci 18 790 Kč) Na Alze jde o dosud nejnižší cenu tohoto modelu — poslední akce končila na 15 381 Kč, teď je cena ještě níž Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Vlajkové sportovní hodinky Garmin si drží cenu relativně vysoko i dlouho po uvedení, takže každý pohyb dolů stojí za pozornost. Garmin Forerunner 970 teď vyjdou na 14 990 Kč, což je pod jejich dosavadním akčním minimem na Alze 15 381 Kč. Uvedeny byly vloni jako vlajkové běžecké hodinky za bezmála 20 tisíc korun, pyšní se prémiovými funkcemi, AMOLED displejem a velmi dobrou výdrží baterie. KOUPIT FORERUNNER 970 V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiové běžecké hodinky s mapami, AMOLED displejem a pokročilými tréninkovými metrikami a využijete je naplno.⚠️ Zvažte, pokud vám stačí základní běžecké funkce nebo některé metriky vyžadují dokoupení snímače HRM 600.💡 Za 14 990 Kč jde o dosud nejnižší cenu modelu, který se od uvedení prodával spíš kolem 16 až 18 tisíc. Proč jsou tyhle hodinky zajímavé Garmin Forerunner 970 je vlajkový model běžecké řady Forerunner a míří na lidi, kteří sport berou vážně a chtějí data, mapy a tréninkové plány na jednom zápěstí. Hlavní argument teď ale není žádná novinka, ale cena: model, který se loni v červenci uváděl kolem 18 790 Kč a běžně stál 16 190 Kč, teď koupíte za 14 990 Kč. Předchozí akce se přitom zastavila na 15 381 Kč, takže současná cena je vůbec nejnižší, jakou tenhle Forerunner zatím měl. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Displej je 1,4″ AMOLED s rozlišením 454 × 454 px, chráněný odolným safírovým sklíčkem, a rámeček tvoří lehký titan — kombinace, kterou u levnějších Forerunnerů nenajdete. Na jedno nabití hodinky zvládnou až 15 dní v režimu chytrých hodinek, respektive zhruba 26 hodin se zapnutou GPS, takže vydrží i víkendové závody. Navigaci řeší vestavěné barevné mapy a vícepásmová GPS s technologií SatIQ, která hlídá polohu a zároveň šetří baterii. Z tréninkových funkcí jsou tu skóre připravenosti k tréninku, stav VST, VO2 Max i adaptivní plány Garmin Coach. Hodinky zvládnou i volání a hlasové ovládání díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru, platby přes Garmin Pay a nechybí zabudovaná LED svítilna, kterou ocení hlavně běžci za tmy. Ke zdraví přidávají EKG, pulzní oxymetr a měření teploty pokožky — tyto funkce ale berte jako wellness přehled, ne jako lékařskou diagnostiku. KOUPIT HODINKY V AKCI Praktická stránka: výdrž, aplikace, reálné použití Data se sbíhají v aplikaci Garmin Connect, která patří k nejpropracovanějším tréninkovým deníkům na trhu a nabídne ranní a večerní zprávy, sledování spánku i regenerace. Hodinky mají 32 GB úložiště na hudbu a mapy, takže si na běh vezmete playlist ze Spotify i bez telefonu. Vodotěsnost 5 ATM (50 m) pokryje plavání i déšť a hmotnost 56 g je na hodinky s titanem a AMOLED displejem příjemná. Jednu věc je ale potřeba vědět: část pokročilých běžeckých metrik vyžaduje dokoupení příslušenství. Funkce jako ekonomika běhu nebo ztráta rychlosti při kroku fungují až se snímačem HRM 600, který stojí kolem 3 990 Kč. Samotné hodinky měří spoustu dat ze zápěstí, ale na kompletní běžeckou analýzu počítejte s dodatečnou investicí. Podobně platby přes Garmin Pay závisí na tom, zda je podporuje vaše banka. CHCI FORERUNNER ZA 14 990 KČ Na co si dát pozor Hlavní věc jsou skryté náklady na plné využití. Řada vyzdvihovaných metrik potřebuje spárovaný telefon nebo samostatný snímač HRM 600, bez kterého se k nim nedostanete. Druhá věc jsou zdravotní funkce: EKG, oxymetr i měření teploty jsou wellness nástroje, Garmin sám uvádí, že nejde o zdravotnický prostředek pro diagnostiku. A do třetice počítejte s tím, že i po slevě jde o hodinky za téměř 15 tisíc — je to prémiová investice, ne impulzivní nákup. Kdy to smysl nedává Pokud běháte spíš rekreačně a chcete jen základní přehled o tempu, tepu a trase, bohatě vám poslouží levnější Forerunner za zlomek ceny a rozdíl v praxi nepoznáte. Nesedne ani lidem, kteří nechtějí dokupovat snímač HRM 600 kvůli pokročilým metrikám, protože pak zůstane část potenciálu nevyužitá. A kdo chce hodinky hlavně na chytrá oznámení a všední nošení, najde levnější varianty s podobným komfortem bez sportovní nadstavby. Verdikt: pro koho se to vyplatí Garmin Forerunner 970 je volba pro náročné běžce a triatlonisty, kteří pokročilé funkce, mapy a AMOLED displej reálně využijí. Za 14 990 Kč dostáváte vlajkový model na dosud nejnižší ceně — připomeňme, že se uváděl kolem 18 790 Kč, běžně stál 16 190 Kč a předchozí akce skončila na 15 381 Kč. Neberte to jako obří slevu z jednoho dne, ale jako nejlepší dosavadní cenovou úroveň prémiových hodinek, které jinak drží hodnotu velmi dlouho. Pokud metriky využijete, vyplatí se. Pokud ne, sáhněte po levnějším modelu CHCI TYTO HODINKY GARMIN Vyplatí se vám vlajkový Garmin s mapami a AMOLED displejem, nebo vám na běhání stačí levnější model? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Garmin Garmin Forerunner Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024