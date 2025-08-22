Cena Garmin Forerunner 955 Solar opět klesla na minimum. Mají skvělou výdrž a špičkové funkce pro běžce Hlavní stránka Zprávičky Cena hodinek Garmin Forerunner 955 Solar opět klesla pod 10 tisíc Nabízí špičkovou výdrž díky možnosti nabíjení ze slunce Pyšní se širokou škálou pokročilých funkcí pro běžce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Špičkové běžecké hodinky Garmin Forerunner 955 Solar se po delší době vrátily na svou nejnižší cenu. Zatímco běžně stojí 11 490 Kč či více, momentálně je můžete pořídit za 9 990 Kč. Za tuto částku získáte profesionální sporttester s solárním dobíjením, podrobnými mapami a dlouhou výdrží, který patří k tomu nejlepšímu, co Garmin pro běžce nabízí. Solární panel prodlužuje výdrž až na 20 dní Forerunner 955 Solar disponuje speciálním sklíčkem Power Glass se solárními články, které průběžně dobíjí baterii ze slunečního světla. V praxi to znamená, že místo standardních 15 dní vydrží hodinky v režimu chytrých hodinek až 20 dní na jedno nabití. Při používání GPS se výdrž prodlužuje ze 42 na 49 hodin, což oceníte především při ultramaratonech nebo vícedenních závodech. Hodinky nabízejí 1,39palcový barevný displej s rozlišením 260 × 260 pixelů, který zůstává perfektně čitelný i na přímém slunci. Ovládání je dvojí – můžete používat dotykový displej nebo postranní tlačítka, což se hodí zejména při běhu v rukavicích. KOUPIT FORERUNNER 955 Kompletní navigace a hudba přímo v hodinkách Na rozdíl od levnějších modelů najdete ve Forerunner 955 Solar plnohodnotné topografické mapy s možností navigace. Hodinky využívají satelitní systémy GPS, GLONASS a Galileo pro maximální přesnost určení polohy. V balení navíc dostanete voucher na stažení podrobných map Topo Czech PRO. Interní paměť pojme až 2000 hudebních skladeb, které můžete přehrávat přímo z hodinek přes Bluetooth sluchátka. Nemusíte tak při běhu nosit telefon, což mnoho běžců ocení. Hodinky podporují služby Spotify, Deezer nebo Amazon Music. Pokročilé tréninkové funkce pro zapálené běžce Forerunner 955 Solar nabízí funkce, které oceníte především při systematické přípravě na závody. Funkce připravenosti k tréninku analyzuje vaši únavu a doporučí, jak náročný trénink si můžete dovolit. Race Widget automaticky sestaví tréninkový plán podle vašeho nadcházejícího závodu. Hodinky měří VO2 max, dobu regenerace, tréninkový efekt a další pokročilé metriky. Zajímavá je funkce Body Battery, která zobrazuje zbývající energii vašeho těla na stupnici 0-100. Nechybí ani měření okysličení krve, monitoring stresu nebo sledování kvality spánku. Pro koho jsou hodinky ideální? Garmin Forerunner 955 Solar jsou určeny především pro nadšené běžce a triatlonisty, kteří potřebují spolehlivý nástroj pro trénink i závody. Ocení je ti, kdo běhají dlouhé vzdálenosti a potřebují výdrž baterie na celý ultramaraton. Díky vodotěsnosti 5 ATM jsou vhodné i pro plavání. Hodinky zvládnou měřit desítky různých sportů včetně cyklistiky, plavání, golfu, lyžování nebo jógy. Podporují bezkontaktní platby Garmin Pay a zobrazují notifikace z telefonu. Jsou kompatibilní s Android i iOS. CHCI FORERUNNER 955 Za současnou cenu 9 990 Kč představují Forerunner 955 Solar zajímavou alternativu k dražším modelům řady Fenix, přičemž nabízejí většinu jejich funkcí v lehčím provedení optimalizovaném pro běh. Využijete této slevy na prémiové běžecké hodinky Garmin? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Garmin Garmin Forerunner Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024