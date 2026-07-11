Forerunner 70 už koupíte v akci. Cenově dostupnější běžecký model Garminu má AMOLED a šikovné funkce Hlavní stránka Zprávičky Garmin Forerunner 70 jsou nové běžecké hodinky s 1,2" AMOLED displejem, GPS a tréninkovými funkcemi z vyšší třídy Nyní stojí 5 890 Kč místo 6 290 Kč (sleva 400 Kč, tedy 6 %) Jde o vůbec první zlevnění tohoto modelu — hodinky se uváděly teprve v květnu za 6 290 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Nedávno uvedené běžecké hodinky od Garminu, které zaujmou především začátečníky nebo méně náročné pokročilejší běžce, na Alze poprvé zlevnily. Forerunner 70 klesly pod uváděcí cenu a teď stojí 5 890 Kč místo 6 290 Kč. Pokud chcete dostat inteligentní tréninkové funkce a nechcete platit okolo 10 tisíc (nebo víc) za dražší modely, může pro vás jít o zajímavou koupi. CHCI FORERUNNER 70 V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud jste začínající nebo rekreační běžec a chcete AMOLED displej a chytré tréninkové funkce za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete platby ze zápěstí, měření nastoupaných pater nebo plavání v otevřené vodě.💡 Za 5 890 Kč jde o první zlevnění nové novinky, která donedávna měla funkce vyhrazené hodinkám za třináct tisíc. Proč jsou tyhle hodinky zajímavé Garmin Forerunner 70 je vstupní běžecký model, do kterého Garmin napěchoval funkce z vyšší třídy. Míří na začátečníky i rekreační běžce, kteří chtějí chytré sledování tréninku bez placení dvaceti tisíc. Hlavní argument teď navíc není jen výbava, ale i cena — jde o vůbec první slevu tohoto modelu, který se na český trh dostal teprve v květnu za 6 290 Kč. Dnešních 5 890 Kč je tak první pokles pod uváděcí cenu. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Displej je 1,2″ AMOLED s rozlišením 390 × 390 px, tedy jasný a barevný panel, jaký dřív u vstupních Forerunnerů nebyl. Pouzdro váží jen 40 gramů, takže sedne i na štíhlejší zápěstí. Hlavním tahákem je trojice funkcí Připravenost k tréninku, Stav tréninku a Status zdraví, které dřív patřily až modelům od Forerunneru 265 výš — ráno tak dostanete čitelné doporučení, zda dnes zabrat, nebo zvolnit. Nechybí přes 80 sportovních profilů, Body Battery, pulzní oxymetr ani sledování spánku. Výdrž Garmin uvádí až 13 dní v režimu chytrých hodinek a 23 hodin s GPS. Férové je dodat, že s trvale zapnutým displejem klesá na 5 dní — pokud always-on režim chcete, počítejte s citelně kratší výdrží. Data se sbíhají v aplikaci Garmin Connect kompletně v češtině, která patří k nejlepším tréninkovým deníkům. KOUPIT HODINKY V AKCI Praktická stránka: běh, navigace, reálné použití Na běh nabídnou hodinky dynamiku běhu (kadence, délka kroku, doba kontaktu se zemí), funkci PacePro pro strategii tempa a denní doporučené tréninky. Zabudovaná GPS s podporou GLONASS a Galileo přesně zaznamená trasu i vzdálenost. Praktická je i podpora Map Google pro majitele Androidu — cíl zadáte v telefonu a navigační pokyny sledujete na zápěstí. Vodotěsnost 5 ATM pokryje déšť i plavání v bazénu. Aby se Garmin dostal pod sedm tisíc, musel ale škrtat, a to je potřeba vědět. Forerunner 70 nemá barometrický výškoměr, takže nastoupaná patra a stoupání odhaduje jen z GPS. Chybí kompas, gyroskop i bezkontaktní platby Garmin Pay, plavat můžete jen v bazénu a paměť 512 MB omezuje doplňky z Connect IQ. Pro rekreační běh to nevadí, pro platby ze zápěstí nebo trailové výšlapy ale ne. CHCI FORERUNNER 70 ZA 5 890 KČ Na co si dát pozor Největší věc jsou vědomé kompromisy oproti dražším modelům. Kvůli ceně tu chybí Garmin Pay, výškoměr, kompas i gyroskop a plavat lze jen v bazénu. Druhá věc je cenový kontext: i po slevě stojí Forerunner 70 5 890 Kč, tedy blízko stále prodávanému Forerunneru 165 za 5 990 Kč — novější model je lepší koupě, pokud nepotřebujete právě Garmin Pay nebo výškoměr, které FR165 má. A do třetice, jako náhrada chytrých hodinek Garmin stále zaostává za Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. Kdy to smysl nedává Pokud chcete platit ze zápěstí nebo přesně měřit nastoupaná patra, sáhněte po Forerunneru 170, který Garmin Pay i barometr má. Nesedne ani vážným trailovým a ultra běžcům, kterým se vyplatí připlatit za Forerunner 265 nebo 965 s lepší výdrží GPS a topografickými mapami. A pokud hledáte hodinky hlavně na chytré funkce a všední nošení, budete spokojenější s klasickými smartwatch od Applu nebo Samsungu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Garmin Forerunner 70 je rozumná volba pro začínající a rekreační běžce, kteří chtějí AMOLED displej, dlouhou výdrž a chytré tréninkové funkce bez placení dvaceti tisíc. Za 5 890 Kč dostáváte vůbec první slevu nové novinky, která donedávna nabízela funkce vyhrazené hodinkám za třináct tisíc. Neberte to jako hodinky pro trailové maratony ani jako náhradu chytrých hodinek, ale jako povedený vstup do světa Garminu. Jen pokud potřebujete platby nebo výškoměr, připlaťte si za Forerunner 170. CHCI TYTO HODINKY GARMIN Sáhli byste po dostupném Forerunneru 70, nebo si připlatíte za model s platbami a výškoměrem? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! 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