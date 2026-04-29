Levnější ještě nebyly: Garmin Forerunner 265 jsou skvělá střední třída s přehráváním hudby a výdrží 13 dní Hlavní stránka Zprávičky Garmin Forerunner 265 jsou běžecké chytré hodinky s 1,3" AMOLED displejem, vícepásmovou GPS a výdrží baterie až 13 dní v režimu chytrých hodinek Na Heurece je nyní koupíte od 7 990 Kč místo původních 11 990 Kč (sleva 4 000 Kč) Jde o historické cenové minimum – levnější tyhle Garminy ještě nikdy nebyly Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Sportovní hodinky Garmin patří mezi ty produkty, které drží cenu poměrně silně i několik let po uvedení. Forerunner 265 dorazily na trh v roce 2023 za 11 990 Kč, aktuálně ale spadly na 7 990 Kč, což je historicky nejnižší cena. Aktuální nabídku a srovnání prodejců najdete v katalogu na Heurece. CHCI HODINKY V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud běháte, plánujete závod nebo chcete kvalitní GPS hodinky s adaptivním tréninkovým plánem.⚠️ Zvažte, pokud chcete pokročilé outdoorové funkce typu offline mapy nebo delší výdrž baterie – na to je tu řada Fenix nebo Forerunner 965.💡 Za 7 990 Kč dostáváte AMOLED displej, vícepásmovou GPS a Garmin ekosystém na úrovni, která se v této cenové třídě prakticky nevyskytuje. Proč je tahle sleva zajímavá? Garmin patří mezi výrobce, kteří svým produktům drží vysokou zůstatkovou hodnotu. Forerunner 265 si po uvedení několik měsíců držely doporučenou cenu 11 990 Kč a postupně klesaly jen velmi pomalu. Aktuální cena 7 990 Kč tedy znamená, že hodinky zlevnily přibližně o třetinu. Klíčové parametry: AMOLED, GPS a tréninkový mozek Hlavní generační skok proti starším Forerunner 255 je 1,3″ AMOLED displej s rozlišením 416 × 416 pixelů, který je krytý odolným sklíčkem Gorilla Glass 3. Jas a sytost barev jsou zcela jinde než u klasických MIP displejů, které Garmin používá ve většině outdoorových řad – v praxi to znamená čitelnost na slunci i v noci, jasné mapové vrstvy a podstatně modernější celkový dojem. Volitelně lze zapnout režim trvale zapnutého displeje, který ale logicky zkracuje výdrž baterie. Pro běžce je zásadní vícepásmová GPS s technologií SatIQ, která automaticky volí mezi režimy podle prostředí – v lese a městě se přepne do nejpřesnějšího multipásmového režimu, na otevřené trase šetří baterii. K dispozici jsou všechny hlavní satelitní systémy (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS), takže přesnost záznamu trasy a tempa bude spolehlivá. Tréninkový software je tradičně to, co Garmin odlišuje od většiny konkurence. Forerunner 265 zvládá denní doporučené tréninky přizpůsobené aktuální únavě, skóre připravenosti k tréninku hned po probuzení, stav variability srdečního tepu (HRV), predikci závodních časů na 5/10/21/42 km a strategii tempa PacePro pro konkrétní trasu a převýšení. Pro někoho, kdo trénuje na konkrétní závod, je to v podstatě kompletní digitální trenér na zápěstí. KOUPIT FORERUNNER 265 Praktická stránka: výdrž, hudba, platby Výdrž baterie je u sportovních hodinek vždy klíčová. Forerunner 265 zvládnou až 13 dní v režimu chytrých hodinek a 20 hodin v režimu GPS (jen GPS, bez multipásmového režimu). Pokud zapnete maximálně přesný režim se všemi systémy a více pásmy, výdrž klesne na 14 hodin – stále dost na maraton, ultratrasu na celý den nebo dlouhý cyklovýlet. Při puštěné hudbě přes Bluetooth pak zhruba 6 hodin GPS záznamu, což je pro běžecký trénink rezerva víc než dostatečná. Hudbu lze nahrávat přímo do hodinek (8 GB úložiště) nebo synchronizovat ze Spotify, Deezer i Amazon Music – po spárování s Bluetooth sluchátky tedy poběžíte bez telefonu. Bezkontaktní platby řeší Garmin Pay, který v Česku podporuje většina velkých bank. Notifikace z telefonu (hovory, SMS, Messenger, e-mail) fungují obousměrně, u Androidu lze odpovídat přímo z hodinek přednastavenými zprávami. Hmotnost 47 gramů a průměr 46,1 mm u větší varianty, případně 42 mm u verze 265S pro menší zápěstí. Vodotěsnost 5 ATM (50 metrů) stačí na sprchu, déšť i bazén – plavecké funkce jsou kompletní, včetně rozpoznání typu záběru. Detekce nehod automaticky pošle pozici předem definovaným kontaktům, pokud zařízení vyhodnotí pád nebo náraz během sportu. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete plnohodnotné offline mapy s navigací po trase v terénu (turistika v horách, ultraběhy v neznámém prostředí, dálkové cyklotrasy), Forerunner 265 vám stačit nebudou – chybí jim mapová vrstva. V takovém případě má smysl sáhnout po dražších Forerunner 965 nebo některém z modelů řady Fenix. Druhý scénář: jste primárně uživatel chytrých hodinek, který chce odpovídat na zprávy, telefonovat z hodinek nebo používat širokou paletu aplikací třetích stran. Garmin v tomhle ohledu zůstává konzervativní – ekosystém Connect IQ je menší než watchOS nebo Wear OS, hlasové asistenty omezené, telefonování z hodinek není možné (nemá reproduktor). Pro „chytré hodinky první volby“ v běžném smyslu jsou Apple Watch nebo Galaxy Watch praktičtější. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 7 990 Kč Forerunner 265 nabízejí kombinaci, která jinde neexistuje: vícepásmová GPS, AMOLED displej, kompletní Garmin tréninkový balík bez předplatného a slušnou výdrž. Jsou to hodinky, které dávají největší smysl pro běžce trénující na konkrétní cíl (5 km, půlmaraton, maraton, triatlon), výkonnostní amatéry a všechny, kdo chtějí strukturovaný tréninkový přístup s daty, která se dají reálně používat. Sleva 4 000 Kč proti uváděné ceně 11 990 Kč je u Garminu nestandardní událost a historické cenové minimum. Pokud jste s nákupem váhali kvůli ceně, tohle je nejnižší pozice, na jakou se Forerunner 265 zatím dostal. Při Heureka srovnání cen u podobných sportovních hodinek (Polar Vantage M3, Suunto Race S) se Forerunner 265 v této ceně dostává do polohy, kde má jasnou výhodu díky širší ekosystémové podpoře a delší zkušenosti s tréninkovým softwarem. 