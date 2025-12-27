Garmin Forerunner 165 zlevnily citelně pod 5 tisíc. Mají AMOLED a užitečné funkce pro běžce Hlavní stránka Zprávičky Garmin Forerunner 165 ve verzi Mist Grey/Whitestone nyní stojí 4 671 Kč místo původních 6 990 Kč Běžecké hodinky nabízejí 1,2" AMOLED displej, GPS a výdrž až 11 dní v režimu hodinek Výbava zahrnuje měření tepu, SpO2 a dynamiky běhu a adaptivní tréninkové plány Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste přemýšleli o pořízení sportovních hodinek od Garminu, nyní se naskýtá zajímavá příležitost. Model Forerunner 165 v barevné kombinaci Mist Grey/Whitestone totiž zlevnil na 4 671 Kč. Při uvedení na trh přitom stál 6 990 Kč, což představuje úsporu přes 2 300 Kč. AMOLED displej a dlouhá výdrž Forerunner 165 disponuje 1,2palcovým AMOLED displejem s rozlišením 390 × 390 pixelů, který chrání chemicky tvrzené sklo. Díky typu panelu se hodinky pyšní sytými barvami a dobrým kontrastem. Ovládání zajišťuje kombinace dotykového displeje a fyzických tlačítek, což oceníte zejména během sportovních aktivit. Co se týče výdrže, v režimu chytrých hodinek vydrží až 11 dní. Se zapnutou GPS pak počítejte s přibližně 19 hodinami provozu. Hodinky váží pouhých 39 gramů a rozměry 43 × 43 × 11,6 mm je řadí mezi kompaktnější modely. Funkce zaměřené na běžce Forerunner 165 cílí především na běžce, kterým nabízí více než 25 sportovních profilů. Hodinky měří dynamiku běhu přímo ze zápěstí – sledují kadenci, délku kroku a dobu kontaktu se zemí. K dispozici je také měření běžeckého výkonu ve wattech. CHCI FORERUNNER 165 V AKCI Funkce PacePro pomáhá vytvořit strategii tempa pro konkrétní závod podle výškového profilu trasy. Hodinky rovněž odhadují předpokládané časy pro běh na 5 km, 10 km, půlmaraton i maraton. Prostřednictvím aplikace Garmin Connect lze stáhnout adaptivní tréninkové plány od profesionálních trenérů. Zdravotní funkce a měření Hodinky průběžně měří tepovou frekvenci ze zápěstí a sledují její variabilitu (VST). K dispozici je také pulzní oxymetr pro měření saturace krve kyslíkem. Funkce Body Battery vyhodnocuje úroveň energie vašeho těla a pomáhá určit vhodnou dobu pro trénink či odpočinek. Sledování spánku zahrnuje jednotlivé spánkové fáze a hodinky automaticky detekují i zdřímnutí během dne. Pro ženy je k dispozici sledování menstruačního cyklu a těhotenství. GPS, platby a bezpečnostní funkce Forerunner 165 přijímá signál ze systémů GPS, GLONASS a Galileo, což zajišťuje přesné určení polohy. Vodotěsnost 5 ATM (50 metrů) umožňuje plavání i sprchování. Bezkontaktní platby obstará funkce Garmin Pay. Z bezpečnostních funkcí stojí za zmínku detekce nehod během vybraných aktivit a možnost odeslat svou polohu kontaktům v případě ohrožení. Po spárování s telefonem hodinky zobrazují notifikace o zprávách, hovorech a e-mailech. Pro koho jsou hodinky vhodné? Garmin Forerunner 165 představují vstup do světa sportovních hodinek pro běžce, kteří chtějí sledovat své výkony a postupně se zlepšovat. Díky adaptivním tréninkovým plánům a analýze regenerace se hodí jak pro začínající běžce, tak pro ty, kdo se připravují na konkrétní závod. KOUPIT GARMIN FORERUNNER 165 Na druhou stranu, pokud hledáte hodinky primárně jako módní doplněk nebo vás běh nezajímá, existují vhodnější alternativy. Forerunner 165 je v první řadě sportovní nástroj a tomu odpovídá i jeho zaměření. Uvažujete o pořízení běžeckých hodinek Garmin? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Garmin Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024