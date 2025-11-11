Garmin Fenix E prudce zlevnily! V Black Friday teď vyjdou jen na 11 990 Kč, mají AMOLED a spoustu funkcí Hlavní stránka Zprávičky Garmin Fenix E klesly na Alze v rámci Black Friday na 11 990 Kč, v létě vycházely na 19 990 Kč Outdoorové hodinky nabízejí 1,3" AMOLED displej, výdrž až 16 dní a Multi-GNSS navigaci V balení najdete voucher na české topografické mapy Topo Czech PRO Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Garmin Fenix E, letošní speciální přírůstek do vlajkové rodinky modelů, který se cenou pohybuje níž než standardní Fenix 8, se na Alze dočkaly výrazné slevy v rámci probíhajících Black Friday akcí. 47mm verzi v provedení Slate Gray Steel/Black Band nyní koupíte za 11 990 Kč, při uvedení na trh v létě letošního roku přitom vycházela na 19 990 Kč. Podle dat z Heureky jde o dosud nejlepší nabídku. AMOLED displej s vojenskou odolností Garmin Fenix E disponují 1,3″ AMOLED displejem s rozlišením 416 × 416 pixelů, který je chráněný tvrzeným sklíčkem Corning Gorilla Glass. Luneta je vyrobena z nerezové oceli, zatímco tělo hodinek tvoří polymer vyztužený vlákny. Hodinky splňují americké vojenské normy odolnosti MIL-STD-810H pro teplotu, nárazy a vodu. Vodotěsnost dosahuje 100 metrů, takže s hodinkami můžete bez obav plavat i potápět se. Někomu by ale mohla scházet svítilna, kterou se Garmin do tohoto modelu rozhodl neintegrovat. Displej lze nastavit do režimu Always On pro trvalé zobrazení času nebo do úsporného režimu s automatickým probouzením gestem. Ovládání kombinuje dotykovou obrazovku s pěti fyzickými tlačítky, která fungují i pod vodou. CHCI GARMIN FENIX E Navigace s mapami a Multi-GNSS Pro přesnou navigaci využívají hodinky satelitní systémy GPS, GLONASS a Galileo s vícekanálovým Multiband přijímačem. Vestavěné ABC senzory zahrnují barometrický výškoměr, kompas a hloubkoměr. V paměti najdete předinstalované topografické mapy TopoActive s možností zobrazení vrstevnic, dále mapy 43 000 golfových hřišť a 2 000 lyžařských středisek z celého světa. Hodinky podporují funkci dynamického vytváření okružních tras, která podle zadané vzdálenosti navrhne trasy vedoucí zpět k výchozímu bodu. Trasy lze plánovat přímo v hodinkách, mobilní aplikaci Garmin Connect nebo přenášet z aplikací třetích stran jako Mapy.com. Sportovní profily a tréninkové funkce Garmin Fenix E obsahuje přednahrané profily pro běh, cyklistiku, plavání, golf, turistiku, lyžování, triatlon a desítky dalších sportů. Každý profil má specifické nastavení a funkce přizpůsobené dané aktivitě. Pro běžce jsou k dispozici pokročilé metriky jako kadence, délka kroku, doba kontaktu se zemí nebo vertikální oscilace. Hodinky nabízejí denní tréninková doporučení na základě aktuální kondice, adaptivní tréninkové plány od Garmin Coach, funkci PacePro pro strategii závodu nebo ClimbPro s informacemi o blížících se stoupáních. Nechybí ani animovaná cvičení pro kardio, posilování, jógu a pilates zobrazovaná přímo na displeji. Nepřetržité monitorování zdraví Hodinky 24 hodin denně měří srdeční tep, variabilitu srdečního tepu (HRV), saturaci krve kyslíkem a frekvenci dýchání. Pokročilé sledování spánku analyzuje jednotlivé fáze včetně REM spánku a poskytuje skóre kvality. Funkce Body Battery zobrazuje zbývající energii organismu na stupnici 0-100 bodů. KOUPIT GARMIN FENIX E Po probuzení dostanete přizpůsobenou ranní zprávu se skóre připravenosti k tréninku, které vychází z kvality spánku, regenerace a tréninkové zátěže. Hodinky také sledují stres, poskytují dechová cvičení a zaznamenávají i krátká zdřímnutí během dne. Výdrž 16 dní a chytré funkce Baterie vydrží až 16 dní v režimu chytrých hodinek s vypnutým Always On displejem. Při zapnuté GPS s hudbou vydrží hodinky 15 hodin, v úsporném GPS režimu až 40 hodin. Hodinky podporují bezkontaktní platby Garmin Pay, hudební přehrávač s offline poslechem Spotify, Deezer nebo Amazon Music a zobrazení notifikací z telefonu. S telefonem Android můžete na zprávy odpovídat přímo z hodinek. Řemínky využívají systém QuickFit 22mm pro rychlou výměnu bez nářadí. České rozhraní a aplikace Garmin Connect v češtině jsou samozřejmostí. Pro koho jsou Fenix E ideální volbou? Garmin Fenix E představuje vstupní model prémiové řady Fenix s téměř kompletní výbavou dražších verzí. Hodinky ocení především sportovci a outdooroví nadšenci, kteří hledají odolné hodinky s dlouhou výdrží, přesnými mapami a pokročilými tréninkovými funkcemi. Za aktuální cenu 11 990 Kč jde o zajímavou alternativu k dražším modelům Fenix 8, které startují na 25 tisících korun. Mezi kompromisy oproti vyšším modelům se řadí třeba užité sklíčko Gorilla Glass namísto safírového či absence některých prémiových materiálů jako titan. Fenix 8 pak navíc nabízí třeba reproduktor a mikrofon pro volání přímo z hodinek. Pro uživatele, kteří chtějí velmi dobře vybavené outdoorové hodinky za výhodnou cenu, se ale Fenix E aktuálně zdají být skvělou volbou. Zvažujete pořízení hodinek Garmin Fenix E za tuto slevněnou cenu? 