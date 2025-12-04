Garmin Fenix 8 s AMOLED displejem pěkně zlevnily. Mají pokročilé sportovní funkce a můžete s nimi telefonovat Hlavní stránka Zprávičky Garmin Fenix 8 47mm AMOLED ve verzi Slate Grey jsou nyní na Alze za 17 982 Kč s kódem ALZADNY10 Při uvedení na trh v září stály tyto prémiové sportovní hodinky 24 990 Kč Osmá generace poprvé nabízí AMOLED displej, vestavěný reproduktor s mikrofonem a podporu potápění do 40 metrů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Legendární řada outdoorových hodinek Garmin Fenix patří mezi nejoblíbenější volbu náročných sportovců a milovníků přírody. Letošní osmá generace přinesla řadu zásadních vylepšení a nyní se dá pořídit za výrazně příznivější cenu. Model Fenix 8 47mm AMOLED ve variantě Slate Grey s černým silikonovým řemínkem je na Alze k mání za 17 982 Kč při použití slevového kódu ALZADNY10. Poprvé s AMOLED displejem Největší novinkou osmé generace je bezesporu 1,4″ AMOLED displej s rozlišením 454 × 454 pixelů. Předchozí modely Fenix spoléhaly výhradně na transreflektivní MIP panely, které sice vynikaly čitelností na přímém slunci, ale nedokázaly nabídnout tak zářivé barvy a ostrý obraz. Nový AMOLED displej je chráněn tvrzeným sklem Corning Gorilla Glass a nabízí možnost trvalého svícení (Always On) nebo režim zhasínání pro prodloužení výdrže baterie. Právě výdrž baterie zůstává silnou stránkou řady Fenix. V režimu chytrých hodinek se zhasínáním vydrží až 16 dní na jedno nabití, při trvale zapnutém displeji pak 7 dní. V režimu GPS s aktivním záznamem trasy hodinky zvládnou až 47 hodin, v expedičním režimu dokonce 17 dní. CHCI GARMIN FENIX 8 Telefonování přímo ze zápěstí Další zásadní novinkou je vestavěný reproduktor a mikrofon, díky kterým můžete přímo z hodinek přijímat a uskutečňovat hovory. Stačí mít v dosahu spárovaný smartphone. Hodinky sice nepodporují eSIM, ale integrované hlasové ovládání umožňuje ovládat přehrávání hudby nebo ukončit aktivitu bez nutnosti sahat na displej. Fenix 8 disponují také výkonnou LED svítilnou s nastavitelnou intenzitou a možností přepínání mezi bílým a červeným světlem. Praktické využití najde při běhu za tmy, v kempu nebo při nočních výletech. Robustní konstrukce a podpora potápění Hodinky jsou postaveny na polymerovém těle zpevněném uhlíkovými vlákny s nerezovou lunetou. Splňují americké vojenské normy odolnosti MIL-STD-810H a vodotěsnost 10 ATM. Novinkou jsou vodotěsná indukční tlačítka, která umožňují plnohodnotné ovládání i pod vodou do hloubky 40 metrů. Právě podpora rekreačního potápění s přístroji i na nádech je jedním z hlavních vylepšení oproti předchozím generacím. Pro přesnou lokalizaci hodinky využívají vícepásmový GPS přijímač s podporou satelitních systémů GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a QZSS. Technologie SatIQ automaticky přepíná mezi režimy příjmu signálu s ohledem na přesnost a úsporu energie. V paměti o kapacitě 32 GB jsou přednahrané podrobné topografické mapy Evropy s možností navigace po trase. Komplexní sledování zdraví a sportu Fenix 8 nabízejí nepřetržité měření srdečního tepu, variability srdečního tepu, saturace kyslíku v krvi a frekvence dýchání. Nechybí aplikace pro měření EKG, která dokáže rozpoznat příznaky fibrilace síní. Hodinky sledují kvalitu spánku včetně jednotlivých fází a poskytují doporučení pro lepší regeneraci. Pro sportovce jsou k dispozici desítky přednastavených profilů aktivit od běhu a cyklistiky přes plavání až po lyžování, golf nebo bojové sporty. Funkce jako denní doporučené tréninky, sledování tréninkové zátěže, odhad VO2 Max nebo strategie tempa PacePro ocení především běžci připravující se na závody. Chytré funkce a bezkontaktní platby Hodinky jsou kompatibilní se smartphony s Androidem i iOS. Podporují bezkontaktní platby Garmin Pay, přehrávání hudby z offline knihoven služeb Spotify, Deezer nebo Amazon Music a zobrazování notifikací z telefonu. Pomocí funkce Garmin Share můžete sdílet trasy a tréninky s dalšími uživateli zařízení Garmin. Pro koho jsou Fenix 8 vhodné? Garmin Fenix 8 cílí na náročné sportovce a outdoorové nadšence, kteří požadují maximální odolnost, dlouhou výdrž baterie a komplexní sportovní i zdravotní funkce. Ocení je běžci, cyklisté, plavci, turisté i potápěči. Díky elegantnímu vzhledu a chytrým funkcím se ale hodí i pro každodenní nošení do práce. KOUPIT GARMIN FENIX 8 Aktuální sleva představuje úsporu přes 7 000 Kč oproti původní ceně při uvedení na trh. Pokud jste o koupi prémiových sportovních hodinek uvažovali, nyní je vhodná příležitost. Lákají vás hodinky Garmin Fenix 8? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Garmin Garmin Fenix Sleva Sportovní hodinky