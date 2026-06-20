Nová aplikace pro hodinky Garmin odhadne vaši hladinu alkoholu Hlavní stránka Zprávičky Na hodinky Garmin můžete nově nainstalovat aplikaci Alcogram, která odhaduje hladinu alkoholu v krvi Vychází z vašeho profilu – pohlaví, výšky, věku a hmotnosti – a z nápojů, které si do ní sami zadáte Výsledek je pouze orientační odhad, na rozhodnutí, jestli můžete za volant, rozhodně nestačí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Chytré hodinky dnes hlídají tep, spánek i míru stresu. Teď se k jejich repertoáru přidává funkce, která rozproudí debatu u nejednoho stolu: aplikace Alcogram dokáže odhadnout, kolik promile vám zhruba koluje v krvi – a celé to běží přímo na zápěstí. Jak Alcogram k odhadu dochází Aby byl výsledek co nejblíž realitě, opírá se Alcogram o údaje z vašeho profilu – konkrétně o pohlaví, výšku, věk a tělesnou hmotnost. Právě tyhle faktory rozhodují, jak rychle tělo alkohol odbourává, takže stejná dvanáctka zvedne hladinu jinak statnému muži a jinak drobné ženě. Samotné pití zadáváte přímo na hodinkách. Vybíráte buď z přednastavených nápojů, nebo si vytvoříte vlastní s konkrétním obsahem alkoholu – od piva po panáka tvrdého. Aplikace pak dopočítá, kolik jste toho vypili, a promítne to do odhadu. Výsledek ukáže přehledný graf, který vykresluje odhadovanou hladinu alkoholu v čase i s předpokládaným vývojem – tedy zhruba i to, kdy by se měla křivka vrátit k nule. K dispozici je k tomu historie, díky níž se podíváte zpátky na předchozí večery. Příjemné je, že celá aplikace funguje přímo v hodinkách a telefon u sebe mít nemusíte. S jakými hodinkami je Alcogram kompatibilní? Aplikace cílí na širokou paletu chytrých hodinek Garmin včetně několika modelů oblíbených řad Fenix, Instinct, Forerunner či Venu. Stáhnout ji jde zdarma z obchodu Connect IQ přímo do hodinek. Slouží jako odhad, ne jako povolení sednout za volant Důležité je zdůraznit, že uváděné hodnoty jsou samozřejmě pouze přibližné – Alcogram funguje podobně, jako byste například použili on-line alkoholovou kalkulačku. Rychlost, jakou tělo alkohol zpracuje, ovlivňuje řada věcí, které žádná aplikace z profilu nevyčte – co jste snědli, jak jste unavení, jaké berete léky nebo jak na tom zrovna jsou vaše játra. Dvojnásob to platí, pokud jste pili před mnoha hodinami a nejste si jistí, jestli už jste střízliví. Aplikace v hodinkách nenahradí kalibrovaný alkohol tester ani krevní test a rozhodně podle ní nepoznáte, že je bezpečné usednout za volant. Pokud máte sebemenší pochybnost, raději nechte auto – stejně jako kolo – stát. Stáhli byste si do hodinek aplikaci, která hlídá, kolik jste toho vypili? Zdroje: Garmin Connect IQ, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Alkohol Aplikace Chytré hodinky Garmin Garmin Fenix wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Sláva! Samsung vylepší oblíbenou aplikaci Good Lock a umístí ji na Google Play Adam Kurfürst 3.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025