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Nová aplikace pro hodinky Garmin odhadne vaši hladinu alkoholu

  • Na hodinky Garmin můžete nově nainstalovat aplikaci Alcogram, která odhaduje hladinu alkoholu v krvi
  • Vychází z vašeho profilu – pohlaví, výšky, věku a hmotnosti – a z nápojů, které si do ní sami zadáte
  • Výsledek je pouze orientační odhad, na rozhodnutí, jestli můžete za volant, rozhodně nestačí

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.6.2026 12:00
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Chytré hodinky dnes hlídají tep, spánek i míru stresu. Teď se k jejich repertoáru přidává funkce, která rozproudí debatu u nejednoho stolu: aplikace Alcogram dokáže odhadnout, kolik promile vám zhruba koluje v krvi – a celé to běží přímo na zápěstí.

Jak Alcogram k odhadu dochází

Aby byl výsledek co nejblíž realitě, opírá se Alcogram o údaje z vašeho profilu – konkrétně o pohlaví, výšku, věk a tělesnou hmotnost. Právě tyhle faktory rozhodují, jak rychle tělo alkohol odbourává, takže stejná dvanáctka zvedne hladinu jinak statnému muži a jinak drobné ženě.

garmin alcogram promile

Samotné pití zadáváte přímo na hodinkách. Vybíráte buď z přednastavených nápojů, nebo si vytvoříte vlastní s konkrétním obsahem alkoholu – od piva po panáka tvrdého. Aplikace pak dopočítá, kolik jste toho vypili, a promítne to do odhadu.

Výsledek ukáže přehledný graf, který vykresluje odhadovanou hladinu alkoholu v čase i s předpokládaným vývojem – tedy zhruba i to, kdy by se měla křivka vrátit k nule. K dispozici je k tomu historie, díky níž se podíváte zpátky na předchozí večery. Příjemné je, že celá aplikace funguje přímo v hodinkách a telefon u sebe mít nemusíte.

S jakými hodinkami je Alcogram kompatibilní?

Aplikace cílí na širokou paletu chytrých hodinek Garmin včetně několika modelů oblíbených řad Fenix, Instinct, Forerunner či Venu. Stáhnout ji jde zdarma z obchodu Connect IQ přímo do hodinek.

Slouží jako odhad, ne jako povolení sednout za volant

Důležité je zdůraznit, že uváděné hodnoty jsou samozřejmě pouze přibližné – Alcogram funguje podobně, jako byste například použili on-line alkoholovou kalkulačku. Rychlost, jakou tělo alkohol zpracuje, ovlivňuje řada věcí, které žádná aplikace z profilu nevyčte – co jste snědli, jak jste unavení, jaké berete léky nebo jak na tom zrovna jsou vaše játra.

Dvojnásob to platí, pokud jste pili před mnoha hodinami a nejste si jistí, jestli už jste střízliví. Aplikace v hodinkách nenahradí kalibrovaný alkohol tester ani krevní test a rozhodně podle ní nepoznáte, že je bezpečné usednout za volant. Pokud máte sebemenší pochybnost, raději nechte auto – stejně jako kolo – stát.

Stáhli byste si do hodinek aplikaci, která hlídá, kolik jste toho vypili?

Zdroje: Garmin Connect IQ, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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