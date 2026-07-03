Chytré zavlažování zahrady přes aplikaci: Počítač GARDENA Smart teď koupíte v akci, má to ale háček Hlavní stránka Zprávičky GARDENA Smart je chytrý zavlažovací počítač, který automaticky řídí přívod vody do zahrady a ovládáte ho přes aplikaci pro Android i iOS S kódem ALZADNY20 stojí 2 831 Kč místo 3 599 Kč (sleva 768 Kč, tedy −20 %) Nabízí 5 zavlažovacích cyklů denně, ochranu proti zamrznutí přes teplotní senzor a oceněný design (Red Dot Award 2016) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Automatické zavlažování zahrady z mobilu zní lákavě, ale u tohohle modelu je jeden háček, který je férové říct hned na začátku. GARDENA Smart zavlažovací počítač vyjde s kódem ALZADNY20 na 2 831 Kč místo 3 599 Kč, k plné funkci ale potřebuje ještě samostatnou bránu GARDENA smart gateway. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud už máte (nebo plánujete) ekosystém GARDENA smart system a chcete spolehlivé automatické zavlažování ovládané z aplikace.⚠️ Zvažte, že počítač nefunguje bez samostatné brány GARDENA smart gateway, kterou je nutné dokoupit, a že podle cenové historie se produkt běžně pohyboval kolem 2 879 Kč, takže reálná sleva oproti minimu je malá.💡 Za 2 831 Kč jde o rozumnou cenu za značkový a osvědčený hardware, hlavní hodnota je ve funkci a kvalitě, ne v dramatické slevě. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle zavlažovací počítač zajímavý Tenhle zavlažovací počítač GARDENA míří na majitele zahrad, kteří nechtějí každý večer ručně tahat hadici a řešit, jestli se dnes zalévalo. Připojíte ho na kohoutek nebo vodní zásuvku a on automaticky řídí přívod vody podle rozvrhu, který nastavíte v aplikaci. Hlavní devízou je ovládání na dálku přes GARDENA smart system aplikaci, takže zavlažování upravíte z gauče i z dovolené. Integrovaný teplotní senzor navíc chrání zařízení proti zamrznutí, což u venkovní techniky není samozřejmost. Klíčové parametry lidsky Počítač zvládne až 5 zavlažovacích cyklů denně s délkou jednoho zavlažování v širokém rozsahu (řádově od jedné minuty po několik hodin), takže si nastavíte jak krátké svlažení záhonů, tak delší zálivku trávníku. Pracuje s provozním tlakem od 0,5 do 12 bar a má standardní závit 26,5 mm (G3/4) i 33,3 mm (G1), takže sedne na běžné české kohoutky a vodní zásuvky. Napájení obstarají 3× AA baterie (které nejsou součástí balení), takže s nimi počítejte do prvního rozpočtu. Design má za sebou i ocenění Red Dot Award 2016, což u zahradní techniky ledacos napoví o zpracování. VYUŽÍT KÓD ALZADNY20 Praktická stránka: co ještě budete potřebovat A teď ten háček, kvůli kterému stojí za to číst dál. Zavlažovací počítač nefunguje sám o sobě, potřebuje bránu GARDENA smart gateway, přes kterou komunikuje s aplikací a internetem. Tu je nutné dokoupit zvlášť, případně pořídit rovnou startovací sadu GARDENA smart system, kde už je brána součástí. Pozor na to při srovnávání cen: samotný počítač za 2 831 Kč je jen část nákladu, reálná investice do funkčního setu je vyšší. K plnému využití je také potřeba online registrace výrobku a stabilní pokrytí zahrady signálem z brány, i když silné antény v počítači podle výrobce pomáhají i u větších pozemků. Jde o uzavřený ekosystém GARDENA smart, ne o otevřený standard typu Zigbee nebo Matter. To má výhodu i nevýhodu: vše je odladěné a jednoduše se to páruje v rámci značky, ale nezapojíte to přímo do Home Assistantu nebo jiné chytré domácnosti bez oklik. Pokud už na zahradě GARDENA smart techniku máte, zapadne to bez řešení. Pokud stavíte chytrou domácnost na jiné platformě, počítejte s tím, že tohle bude fungovat spíš jako samostatný ostrov. Na co si dát pozor Vzhledem k tomu, že produkt má na Alze zatím jen 10 hodnocení a jednu uživatelskou recenzi, je poctivější mluvit o tom, na co si dát pozor, než dělat závěry z malého vzorku. Hodnocení 4,5 z 5 a doporučení od 90 % zákazníků je slušné, ale statisticky slabé, takže ho berte orientačně. Reklamovanost je nízká (2,81 %), což u zahradní elektroniky vystavené počasí spíš potěší. Hlavní rizika jsou předvídatelná a týkají se hlavně skrytých nákladů a ekosystému. Nutnost dokoupit gateway a baterie zvyšuje reálnou cenu, povinná online registrace a aplikace výrobce znamená závislost na cloudu GARDENA a uzavřený systém omezuje propojení s jinou chytrou domácností. Férově je také potřeba zmínit, že podle cenové historie na HlídačShopů se produkt běžně pohyboval kolem 2 879 Kč, takže současná cena 2 831 Kč není žádné historické minimum, spíš návrat k obvyklé úrovni. CHCI AUTOMATICKY ZAVLAŽOVAT Kdy to smysl nedává Pokud chcete levné a jednoduché řešení bez další brány, sáhněte radši po samostatném časovači nebo Wi-Fi ventilu, který funguje sám o sobě. V nabídce jsou ventily za zlomek ceny (třeba SONOFF nebo BOT na Tuya), které sice nemají prémiové zpracování GARDENA, ale nevyžadují uzavřený ekosystém. Stejně tak pokud stavíte chytrou domácnost na Zigbee, Matter nebo Home Assistantu a chcete vše v jedné aplikaci, tenhle uzavřený systém vám do konceptu nezapadne. A jestli lákala hlavně sleva, mějte na paměti, že reálná úspora oproti cenové historii je jen kolem jednoho procenta. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pro majitele zahrady, kteří už mají nebo budují ekosystém GARDENA smart system, je tohle osvědčený a kvalitně zpracovaný zavlažovací počítač za rozumných 2 831 Kč s kódem ALZADNY20. Automatika, ovládání z aplikace i ochrana proti zamrznutí dávají praktický smysl a značka GARDENA má dobrou pověst. Klíčové ale je počítat s celkovou investicí včetně brány a baterií a nebrat současnou cenu jako mimořádnou slevu, protože podle historie jde spíš o běžnou úroveň. Pokud do vašeho zahradního setupu GARDENA zapadá, je to smysluplná koupě. Jako první krok do chytrého zavlažování na jiné platformě bych ale hledal jinde. POŘÍDIT GARDENA SMART ZA 2 831 KČ Zvládli byste chytré zavlažování postavit na levnějším Wi-Fi ventilu, nebo dáte přednost hotovému ekosystému GARDENA? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 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