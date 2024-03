Samsung vydal Galaxy Watch6 před necelým rokem v srpnu 2023

Po nepříliš povedeném startu vydal několik aktualizací, které vylepšily stabilitu hodinek

Nyní přidává opět nové funkce

Samsung se rozjel a tento týden vydává jednu aktualizaci nositelností za druhou. Po nedávné aktualizaci sluchátek dnes přistála šťastným majitelům Galaxy Watch6 aktualizace označená R930XXU1AXB7 pro 40mm verzi a R960XXU1AXB7 / R940XXU1AXB7 pro verze Classic.

Co aktualizace Galaxy Watch6 přináší?

V seznamu změn se dočteme nebývale rozsáhlý popis. Samsung si většinou vystačí s obecným „vylepšením stability“, ale tentokrát se rozepsal mnohem podrobněji.

Podpora Workout Tracker

Po připojení zařízení Galaxy Watch k televizoru Samsung si můžete na obrazovce televizoru prohlížet data cvičení z hodinek.

Podporované produkty a požadavky na připojení

Podporuje produkty Samsung TV/Smart Monitor/Projektor/Life Style, které jsou nově vydány od roku 2024. To se však může lišit v závislosti na zásadách společnosti Samsung.

Je podporováno pod podmínkou, že stejný účet Samsung account je zaregistrován na televizoru Samsung i na hodinkách Galaxy Watch.

Další informace naleznete na domovské stránce televizních produktů Samsung Daily+ vydaných v roce 2024.

Firmware panelu dotykové obrazovky (TSP).

Firmware je aktualizován na nejnovější verzi.

Stabilita a spolehlivost

Byla vylepšena stabilita.

Jak přesně bude funkce fungovat v této chvíli nedokážu říct, sám mám předchozí generaci, která mně vyhovuje víc. Stejně tak musíme počkat na to, jak se aktualizace osvědčí. Samsung má nemilý zvyk zahrávat si se stabilitou a zvláště s výdrží na baterii, která u tohoto modelu není už tak nijak oslnivá.

Jak aktualizaci hodinek instalovat?

Pokud se vám aktualizace sama nenabídne, spusťte aplikaci Wearable a v ní najděte vaše hodinky. Pak jděte do Nastavení hodinek a v následujícím dialogu skoro úplně dole vyberte Aktualizace softwaru hodinek. Aktualizace by se měla stáhnout, přenést do hodinek a nainstalovat.

Pokud by se tak nestalo, je možné, že máte hodinky s podporou LTE, pro která aktualizace zatím nevyšla nebo máte hodinky z evropské distribuce a dostanete ji později. Podle doporučení prvních odvážlivců je třeba mít nabitou baterii, aktualizace je poměrně velká a její instalace sebere až 20 % z baterie.

Aktualizujete hned, nebo čekáte, jak se aktualizace osvědčí?

Zdroj: Samsung