Na Galaxy Watch si brzy přečtete Zprávy Google. Částečně

Když se společnost Samsung před časem definitivně rozhodla, že v jejích hodinkách Galaxy Watch namísto prostředí Tizen poběží univerzálnější Wear OS, otevřela se tím mimo jiné cesta k volnějšímu instalování různých aplikací a funkcí. Pochopitelně hlavně těch přímo od firmy Google, se kterou korejský gigant začal spolupracovat i na více frontách. K praktickým nástrojům jako Google Pay (nově Peněženka) nebo Mapy Google se brzy přidá další. Rovnou na zápěstí si budeme moci číst Zprávy Google.

Jak ukazují první vydolované snímky obrazovky, stejnojmenná aplikace nabídne v hodinkách velmi zjednodušenou formu náhledu článků. K dispozici bude nadpis, náhledový obrázek a případně i úvodní část textu. Když tento obsah uživatele na displeji hodinek zaujme, může si jej v kompletní podobě stisknutím tlačítka otevřít na propojeném telefonu.

Aplikace Zprávy Google pro Wear OS zatím není oficiálně v Obchodě Google Play, ale pravděpodobně to nebude dlouho trvat. Podmínkou pro fungování by měla být třetí generace tohoto systému. To v tuto chvíli omezuje dostupnost jen na hrstku modelů včetně těch od Samsungu.

Zdroj: sammobile