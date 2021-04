Dva roky starý Galaxy Tab S5e dostává Android 11 s One UI 3.1

Samsung představil tablet Galaxy Tab S5e v únoru roku 2019 a nyní dostává Android 11 s nadstavbou One UI 3.1. Tablet měl po vybalení z krabice předinstalovaný systém Android 9.0 Pie a nyní tak dostává nejnovější systém.

Galaxy Tab S5e dostává Android 11

Nový firmware se označuje jako T72XXXU2DUD1 a přichází s novinkami typickými pro Android 11, potažmo přímo One UI 3.1. Aktualizace v sobě bohužel nezahrnuje nejnovější dubnové bezpečnostní záplaty, ovšem Samsung by ji měl vydat brzy separátně. V době psaní tohoto článku byl update zaznamenán v Rusku a Velké Británii. Nemělo by však trvat příliš dlouho rozšíření do dalších zemí.

Samsung Galaxy Tab S5e Review!

Pokud jste aktualizaci tedy ještě neobdrželi, zkuste ji zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru. V případě, že ji máte již dostupnou nám prosím dejte vědět do komentářů.

Už jste novou aktualizaci dostali?

Zdroj: SamMobile