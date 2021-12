Jihokorejská firma je jednou z těch, které se snaží dostat nový Android 12 na co největší počet zařízení. Už nějakou dobu jej můžeme vidět na vlajkách řady Galaxy S21 a ohebných mobilech Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3, přičemž nedávno se dočkala také řada Galaxy S20 a loňské ohebňáky. Nyní přichází na řadu telefony Galaxy S10, které byly představeny v roce 2019.

Galaxy S10 dostává Android 12 s One UI 4

Aktualizace je tedy dostupná pro telefony Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ a Galaxy S10e pod označením G97xFXXUEGULB. Kromě novinek, které jsou pro Android 12, respektive One UI 4 typické můžeme počítat také s prosincovými bezpečnostními záplatami. V současné době byl update zachycen v Německu a Švýcarsku, ovšem brzy by se měl dostat i do dalších regionů včetně toho našeho.

Pokud jste aktualizaci ještě neobdrželi, můžete ji zkontrolovat ručně v Nastavení > Aktualizace softwaru. V případě, že ji máte dostupnou nám prosím dejte vědět do komentářů.

Už váš telefon dostal Android 12?

Zdroj: SamMobilež