Nepřekvapivá změna. Fotoaparát Google se přejmenoval

Fotoaparát Google se přejmenoval na Fotoaparát Pixel

Google přepracoval také uživatelské rozhraní

K dispozici je (stejně jako předtím) jen na Pixelech

Google před několika dny přejmenoval v Google Play aplikaci Fotoaparát Google na Fotoaparát Pixel. Není to nikterak překvapivá zpráva, jelikož aplikace je už několik let dostupná výhradně pro telefony Pixel a pokud si ji chcete stáhnout do ostatních mobilů, musíte využít modifikovanou verzi, kterou seženete na neoficiálních obchodech.

S novým jménem přichází také řada vylepšení, pro různé režimy (časosběr, noční režim, portréty, filmové rozostření), které jsou k dispozici na Pixelech (4a 5G a novější) s Androidem 14. Nové uživatelské rozhraní je intuitivnější už jen přechodem mezi natáčením a focením, takže jasně vidíte, k čemu je daný režim přiřazen. Fotoaparát Pixel je k dostání také na hodinkách s Wear OS 3 a 4 a umožňuje ovládání spouště fotoaparátu na dálku.

Různé modely Pixelů mají dostupné odlišné verze aplikace. Verze 9.0 je k dispozici pro Pixel Fold, Tablet a 7 Pro, zatímco telefony Pixel 8 a 8 Pro pracují s verzí 9.1, s příslibem brzké opravné aktualizace, která přinese další vylepšení a optimalizace. Je také důležité zmínit, že některé funkce, jako 50MP High Res a Pro Controls, jsou exkluzivní pro Pixel 8 Pro.

Co říkáte na přepracování aplikace Fotoaparát Pixel?

Zdroj: gizmochina.com